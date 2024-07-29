Чикунова получит 2 млн рублей от ВФП. Чемпионка ОИ-2024 не превзошла её на 100 м брассом

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 м брассом. Его выиграла представительница ЮАР Татьяна Смит, преодолев дистанцию за 1.05,28. Чикунова же ранее выиграла аналогичную дистанцию за 1.05,26 на Кубке России.