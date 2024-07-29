Итальянец Чеккон выиграл Олимпиаду-2024 на дистанции 100 м на спине. Мёрфи стал 3-м

Нельзя не отметить, что именно Чеккону принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 м на спине. Он установил его в Будапеште в 2022 году (51,60). В то же время олимпийский рекорд остаётся за американцем Мёрфи (51,85 на Олимпиаде-2016 в Бразилии).