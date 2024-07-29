Французская саблистка Брюне стала олимпийской чемпионкой Игр-2024 в Париже
Француженка Манон Брюне выиграла золото в фехтовании саблей на Олимпийских играх в Париже.
Француженка Манон Брюне выиграла золото в фехтовании саблей на Олимпийских играх в Париже.
В финале она победила соотечественницу Сару Бальцер со счетом 15:12. Бронзовую медаль выиграла украинка Ольга Харлан, которая была сильнее кореянки Чой Сэбин (15:14).
28-летняя Брюне впервые стала олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио-2020 она выиграла серебро в командных соревнованиях и бронзу — в индивидуальных.
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«Grand Palais».