Олимпийская чемпионка проплыла хуже Чикуновой. Как жаль, что Жени не было в Париже

Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом россиянка Евгения Чикунова могла бы выиграть олимпийское золото в Париже на дистанции вдвое короче. Даже с тем результатом, который показала на Кубке России в Екатеринбурге. Ведь чемпионка Игр-2024 южноафриканка Татьяна Смит проплыла на 0,02 хуже!

Смит, которую весь мир знал под фамилией Шёнмакер, была главным фаворитом в заплыве на 100 м. И это при том, что в финале плыла и обладательница мирового рекорда американка Лилли Кинг. Но её золотые времена, кажется, прошли безвозвратно. Смит фантастически провела вторую половину финала и завоевала золотую награду, остановив секундомер на отсечке 1.05,28.

Татьяна Смит, ЮАР, плавание на 100 м брассом. | Источник: Reuters

Это не мировой рекорд, не олимпийский рекорд, но эти секунды важны. Ведь в Екатеринбурге ту же дистанцию на Кубке России лидер сборной России Евгения Чикунова проплыла на 0,02 быстрее. При этом она сама призналась, что хоть и нацеливалась на самые быстрые секунды, но чувствовала себя не в оптимальном состоянии из-за этого.

«Не знаю, что за вода в разминочном бассейне, но меня со второго дня мутило», — призналась Чикунова.

Как же жаль, что её не было в Париже, но Женя не один раз чётко заявляла, что на условиях МОК участвовать в Олимпиаде не намерена. Она даже на нейтральный статус заявление не подавала. Возможно, у неё не будет второго шанса, но это — позиция.

В качестве небольшой компенсации Чикунова теперь получит от Всероссийской федерации плавания 2 млн рублей. Глава ВФП Владимир Сальников перед Кубком России сообщил, что спортсмены, которые покажут результат выше или равный результату олимпийских чемпионов Парижа, будут награждены.

Что касается результатов на Олимпиаде, то на 100 м на спине у мужчин победил итальянец Томас Чеккон, на 200 м вольным у мужчин — румын Давид Попович, а на 200 м вольным у женщин — Молли О’Кэллахан, которая опередила свою подругу по сборной Австралии Ариарне Титмус.