Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже позором

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
6
2
4
2Франция
5
8
3
38Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Расписание событий
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
13:39скороАлександра МирчаСиакера Машаих
Стрельба из лука. Мужчины
13:52скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороСШАГермания
Стрельба из лука. Женщины
14:05скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороИрландияИндия
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
14:18скороМаркус Д'АльмейдаМихаил Усач
Велоспорт - BMX. Женщины
14:25скороФристайл. Женщины. Квалификация
Теннис. Женщины. 3-й круг
14:30скороАнна ШмидловаЯсмин Паолини
Теннис. Женщины. 3-й круг
14:30скороМария СаккариМарта Костюк
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороАлександр ЗверевТомаш Махач
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороСтэн Вавринка Алексей Попырин
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороЛоренцо МузеттиМариано Навоне
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороФеликс Оже-АльяссимМаксимилиан Мартерер
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороДэниэл Эванс/Энди МаррейСандер Жилле / Йоран Влиген
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороТьяго Уайлд / Тьяго МонтейроРаджив Рам / Остин Крайчек
Теннис. Женщины. 1-й круг
14:30скороМирра Андреева / Диана ШнайдерАйла Томлянович / Оливия Гадеки
Баскетбол. Мужчины. Группа A
14:30скороКанадаАвстралия
Фехтование. Женщины. 1/4 финала
14:30скороПольшаСША
Фехтование. Женщины. 1/4 финала
14:30скороИталияЕгипет
Фехтование. Женщины. 1/4 финала
14:30скороКитайУкраина
11:11 (мск), источник: Спорт Mail

Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже позором

Бывший президент США Дональд Трамп осудил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

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Источник: Reuters

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Впервые часть мероприятия провели не на стадионе, а на реке Сена. Церемония подверглась критике со стороны СМИ, политиков и общества. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан из-за пародии на «Тайную вечерю».

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было ужасно … Я считаю, что это был позор», — приводит слова Трампа телеканал Fox News. Также Трамп отметил, что если он был президентом во время проведения Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году и мог повлиять на организаторов, то там не было бы пародии на «Тайную вечерю».

Позднее МОК выступил с официальным заявлением по поводу церемонии открытия.

«МОК принял к сведению разъяснения, полученные оргкомитетом “Париж-2024” относительно церемонии открытия. На ежедневном брифинге для прессы оргкомитет заявил, что у него никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. Они подтвердили, что церемония открытия Игр была посвящена общности. Оргкомитет также заявил, что если кого-то и задели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и они сожалеют об этом», — написано в заявлении на странице МОК в одной из соцсетей.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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