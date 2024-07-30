Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже позором

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Впервые часть мероприятия провели не на стадионе, а на реке Сена. Церемония подверглась критике со стороны СМИ, политиков и общества. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан из-за пародии на «Тайную вечерю».

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было ужасно … Я считаю, что это был позор», — приводит слова Трампа телеканал Fox News. Также Трамп отметил, что если он был президентом во время проведения Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году и мог повлиять на организаторов, то там не было бы пародии на «Тайную вечерю».

Позднее МОК выступил с официальным заявлением по поводу церемонии открытия.

«МОК принял к сведению разъяснения, полученные оргкомитетом “Париж-2024” относительно церемонии открытия. На ежедневном брифинге для прессы оргкомитет заявил, что у него никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. Они подтвердили, что церемония открытия Игр была посвящена общности. Оргкомитет также заявил, что если кого-то и задели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и они сожалеют об этом», — написано в заявлении на странице МОК в одной из соцсетей.