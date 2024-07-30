61-летняя дама крушит олимпийские рекорды. Китаянка стала легендой Европы: у нее куча золота и Орден

У каждой страны есть «свои виды спорта»: Россия традиционно сильна в синхронном плавании и художественной гимнастике, Южная Корея выкашивает в стрельбе из лука. Ну, а в теннисе только редкие помутнения мешают китайцам забирать вообще все золото мира. Конкуренция в стране огромная, поэтому неудивительно, что многие не выдерживают и решаются на переезд. Один из таких примеров — уроженка Шанхая Ни Сялянь, родившаяся в далеком 1963 году.

Свои первые медали чемпионата мира Ни завоевала еще под флагом Китая, причем сразу три: в 1983 году юная теннисистка взяла два золота (микст, команда) и бронзу (парный разряд). Через восемь лет после того турнира Ни приняла решение выступать за Люксембург и вскоре вошла в историю — на ЧЕ-1998 экс-китаянка стала первой в истории континентальных первенств чемпионкой-выходцем из Поднебесной (как среди женщин, так и среди мужчин).

Со временем наград становилось все больше и больше, в том числе и государственных — у нее есть «Орден Дубовой короны». И еще немного о крутости Ни: на подиум ЧМ теннисистка вернулась 38 лет спустя (взяла бронзу с Сарой де Нутте)! А незадолго до Игр во Франции Сялянь выиграла свой очередной турнир серии WTT — и это в 60 лет.

Источник: Lintao Zhang/Getty Images

На олимпийских столах Сялянь, мягко говоря, не блещет: до Парижа-2024 представительница Люксембурга выиграла в сумме лишь два матча. Но путешествие в столицу Франции, возможно, нарушит эту тенденцию. Во-первых, на церемонии открытия теперь уже 61-летняя Ни стала знаменосцем. А во-вторых, несколько часов назад она обыграла турчанку Сибель Алтинкая и стала самым возрастным победителем олимпийского матча в истории настольного тенниса.