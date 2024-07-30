61-летняя дама крушит олимпийские рекорды. Китаянка стала легендой Европы: у нее куча золота и Орден

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
6
2
4
2Франция
5
8
3
38Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Футбол
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Джаггер Итон
Найджа Хьюстон
Результаты
Расписание событий
Гребля академическая. Мужчины
12:10скороДвойка парная. Мужчины. Полуфиналы A/B
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
12:16скороАлехандро Кларо ФизМишель Дуглас да Силва
Гребля академическая. Женщины
12:30скороЧетверка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
12:32скороЮсуф ЧотияРафаэль Лосано Серрано
Гребля академическая. Мужчины
12:40скороЧетверка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороТуохетаэрбиеке ТанглатиханКристиан Хавьер Пиналес
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороЭмма НаварроЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороДонна ВекичКоко Гауфф
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороДжек ДрейперТэйлор Фритц
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороНуну Боржеш / Франсиско КабральДоминик Кепфер / Ян-Леннард Штруфф
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороГаэль Монфис / Эдуар Роже-ВассленКевин Кравиц / Тим Пюц
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
13:00скороТомас ЧироАндрес Эрнандес Вера
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
13:00скороЖорж Вандерлей / Андре ШтейнНослен Диас / Хорхе Алайо
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороМария Камила Оссорио СерраноДэниэлл Коллинз
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороАнгелик КерберЛейла Фернандес
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
13:04скороХуссейн ЯшаишГабриэль Веочич
Водное поло. Мужчины. Группа A
13:05скороХорватияИталия
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
13:13скороАнтти ТекониемиТай Ю-Хсуань
Дзюдо. Мужчины
13:20скороМужчины. до 81 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины
13:20скороМужчины. до 81 кг. 1/8 финала
12:55 (мск), источник: Sport24

61-летняя дама крушит олимпийские рекорды. Китаянка стала легендой Европы: у нее куча золота и Орден

Ни Сялянь продолжает писать историю.

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Источник: Reuters

У каждой страны есть «свои виды спорта»: Россия традиционно сильна в синхронном плавании и художественной гимнастике, Южная Корея выкашивает в стрельбе из лука. Ну, а в теннисе только редкие помутнения мешают китайцам забирать вообще все золото мира. Конкуренция в стране огромная, поэтому неудивительно, что многие не выдерживают и решаются на переезд. Один из таких примеров — уроженка Шанхая Ни Сялянь, родившаяся в далеком 1963 году.

Источник: AFP 2023

Свои первые медали чемпионата мира Ни завоевала еще под флагом Китая, причем сразу три: в 1983 году юная теннисистка взяла два золота (микст, команда) и бронзу (парный разряд). Через восемь лет после того турнира Ни приняла решение выступать за Люксембург и вскоре вошла в историю — на ЧЕ-1998 экс-китаянка стала первой в истории континентальных первенств чемпионкой-выходцем из Поднебесной (как среди женщин, так и среди мужчин).

Со временем наград становилось все больше и больше, в том числе и государственных — у нее есть «Орден Дубовой короны». И еще немного о крутости Ни: на подиум ЧМ теннисистка вернулась 38 лет спустя (взяла бронзу с Сарой де Нутте)! А незадолго до Игр во Франции Сялянь выиграла свой очередной турнир серии WTT — и это в 60 лет.

Источник: Lintao Zhang/Getty Images

На олимпийских столах Сялянь, мягко говоря, не блещет: до Парижа-2024 представительница Люксембурга выиграла в сумме лишь два матча. Но путешествие в столицу Франции, возможно, нарушит эту тенденцию. Во-первых, на церемонии открытия теперь уже 61-летняя Ни стала знаменосцем. А во-вторых, несколько часов назад она обыграла турчанку Сибель Алтинкая и стала самым возрастным победителем олимпийского матча в истории настольного тенниса.

Да, пройти дальше будет очень и очень сложно, все-таки ей предстоит встретиться с первой ракеткой мира Иншей Сунь. Но как бы этот матч ни закончился, Ни уже победила — такую сумасшедшую любовь к спорту на протяжении всей жизни встретишь далеко не каждый день.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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