Триатлон на Олимпиаде может пройти в формате дуатлона

Сегодня утром мужские старты перенесли на 31 июля из-за плохого качества воды в реке Сена после дождей, которые прошли в Париже в минувшие выходные. В тот же день должны пройти и женские соревнования.

«Соревнования могут пройти в формате дуатлона. К сожалению, нам и раньше приходилось менять формат, чтобы не отменять соревнования. Потому что без проведения соревнований нельзя вручить медали. Для спортсменов — это часть профессии. Они должны уметь приспосабливаться. Наша основная цель — провести соревнования. И наши спортсмены хотят выступить на Олимпиаде. Я не думаю, что это несправедливо. Это просто несколько другой формат», — сказала Касадо на пресс‑конференции.

Олимпийский триатлон состоит из плавания на открытой воде (1,5 км), езды на велосипеде (40 км) и бега (10 км). Дуатлон, в отличие от триатлона, не включает в себя плавание и не является олимпийской дисциплиной.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

За две недели до открытия Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что река безопасна для проведения соревнований.

Сена должна принять соревнования по триатлону и марафонскому плаванию. Кроме того, во время Паралимпиады на реке запланированы соревнования по паратриатлону.