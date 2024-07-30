Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на Олимпиаде

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Гауфф ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Векич пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Гауфф была одной из главных претенденток на олимпийское золото в женском одиночном разряде. 20-летняя теннисистка вместе с баскетболистом Леброном Джеймсом была знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпиады.

Векич занимает 21-е место в рейтинге WTA. В начале месяца она успешно выступила на Уимблдоне и дошла до полуфинала, где уступила итальянке Жасмин Паолини (6:2, 4:6, 6:7). На счету Векич 12 побед в 14 последних матчах.

В четвертьфинале 28-летняя хорватка сыграет с победительницей сегодняшнего матча между Марией Саккари из Греции и Мартой Костюк из Украины.