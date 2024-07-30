Андреева и Шнайдер пробились во второй круг на Олимпиаде

Андреева и Шнайдер одержали победу над дуэтом из Австралии Айла Томлянович и Оливия Гадеки. Россиянки выиграли первую партию со счетом 6:3, а во второй уступили 2:6. Теннисистки боролись за выход в следующий круг на решающем тай-брейке, где сильнее оказались представительницы России 10:6. Матч продолжился 1 час 19 минут.

Во втором круге 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер сыграют против представительниц Канады Габриэлы Дабровски и Лейлы Фернандес.

У Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер остался последний шанс на олимпийские награды. Ранее Андреева потеряла возможность побороться за медали в одиночном разряде, уступив в первом круге представительнице Польши Магде Линетт. Также Андреева вылетела в первом раунде в миксте с Даниилом Медведевым, проиграв представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори.

Шнайдер не смогла пройти дальше второго круга в одиночном разряде, российская спортсменка проиграла представительнице Китая Ван Сиюй.