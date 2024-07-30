Андреева и Шнайдер пробились во второй круг на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
6
6
2
2Япония
6
2
4
40Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Расписание событий
Велоспорт - BMX. Мужчины
16:12скороФристайл. Мужчины. Квалификация
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
16:15скороЛаура ван дер ВинкельДиананда Чоируниса
Стрельба из лука. Мужчины
16:28скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Регби. Женщины. 1/2 финала
16:30скороНовая ЗеландияСША
Стрельба из лука. Женщины
16:41скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Фехтование. Женщины
16:50скороЖенщины. Шпага, командное первенство. 1/2 финала
Фехтование. Женщины
16:50скороЖенщины. Шпага, командное первенство. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа B
17:00скороВенгрияАнгола
Гребной слалом. Мужчины
17:00скороБайдарка-одиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Регби. Женщины. 1/2 финала
17:00скороКанадаАвстралия
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороКаллум ПетерсНурбек Оралбай
Теннис. Мужчины. 2-й круг
17:30скороТомаш Махач / Адам ПавлашекНиколас Харри / Алехандро Табило
Теннис. Женщины. 1-й круг
17:30скороМария Саккари / Деспина ПапамихаилДэниэлл Коллинз / Дезире Кравчик
Теннис. Микст. 1-й круг
17:30скороТэйлор Фритц / Коко Гауфф Надя Подороска / Максимо Гонсалес
Теннис. Микст. 1-й круг
17:30скороМате Павич / Донна ВекичЧжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь
Бадминтон. Мужчины. Группа D
17:30скороТакуро Хоки / Юго КобаясиЛю Ю Чен/У Хун И
Бадминтон. Женщины. Группа L
17:30скороРэйчел ДаррагЖенира Штадельман
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
17:30скороЮАРФиджи
Дзюдо. Женщины. Утешительные
17:34скороКатрин Бушемин-ПинарЛаура Фазлю
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:34скороМурад АллахвердиевАбдельрахман Абдельгаввад
16:39 (мск), источник: Спорт Mail

Андреева и Шнайдер пробились во второй круг на Олимпиаде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного разряда на Олимпиаде в Париже.

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Источник: Reuters

Андреева и Шнайдер одержали победу над дуэтом из Австралии Айла Томлянович и Оливия Гадеки. Россиянки выиграли первую партию со счетом 6:3, а во второй уступили 2:6. Теннисистки боролись за выход в следующий круг на решающем тай-брейке, где сильнее оказались представительницы России 10:6. Матч продолжился 1 час 19 минут.

Во втором круге 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер сыграют против представительниц Канады Габриэлы Дабровски и Лейлы Фернандес.

У Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер остался последний шанс на олимпийские награды. Ранее Андреева потеряла возможность побороться за медали в одиночном разряде, уступив в первом круге представительнице Польши Магде Линетт. Также Андреева вылетела в первом раунде в миксте с Даниилом Медведевым, проиграв представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори.

Шнайдер не смогла пройти дальше второго круга в одиночном разряде, российская спортсменка проиграла представительнице Китая Ван Сиюй.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже завершится в воскресенье, 4 августа.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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