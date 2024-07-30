Канада — первый участник плей-офф ОИ-2024. Звёздный дуэт «кленовых листьев» творит чудеса!

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
6
6
2
2Япония
6
2
4
40Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Расписание событий
Велоспорт - BMX. Мужчины
16:12скороФристайл. Мужчины. Квалификация
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
16:15скороЛаура ван дер ВинкельДиананда Чоируниса
Стрельба из лука. Мужчины
16:28скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Регби. Женщины. 1/2 финала
16:30скороНовая ЗеландияСША
Стрельба из лука. Женщины
16:41скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Фехтование. Женщины
16:50скороЖенщины. Шпага, командное первенство. 1/2 финала
Фехтование. Женщины
16:50скороЖенщины. Шпага, командное первенство. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа B
17:00скороВенгрияАнгола
Гребной слалом. Мужчины
17:00скороБайдарка-одиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Регби. Женщины. 1/2 финала
17:00скороКанадаАвстралия
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороКаллум ПетерсНурбек Оралбай
Теннис. Мужчины. 2-й круг
17:30скороТомаш Махач / Адам ПавлашекНиколас Харри / Алехандро Табило
Теннис. Женщины. 1-й круг
17:30скороМария Саккари / Деспина ПапамихаилДэниэлл Коллинз / Дезире Кравчик
Теннис. Микст. 1-й круг
17:30скороТэйлор Фритц / Коко Гауфф Надя Подороска / Максимо Гонсалес
Теннис. Микст. 1-й круг
17:30скороМате Павич / Донна ВекичЧжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь
Бадминтон. Мужчины. Группа D
17:30скороТакуро Хоки / Юго КобаясиЛю Ю Чен/У Хун И
Бадминтон. Женщины. Группа L
17:30скороРэйчел ДаррагЖенира Штадельман
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
17:30скороЮАРФиджи
Дзюдо. Женщины. Утешительные
17:34скороКатрин Бушемин-ПинарЛаура Фазлю
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:34скороМурад АллахвердиевАбдельрахман Абдельгаввад
17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Канада — первый участник плей-офф ОИ-2024. Звёздный дуэт «кленовых листьев» творит чудеса!

Уровень баскетбола в «группе смерти» зашкаливает.

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Канада — Австралия: результат матча на Олимпиаде-2024 по баскетболу, счёт, Шей Гилджес-Александер, Ар Джей Барретт, ОИ-2024 | Источник: FIBA.BASKETBALL

Группа А, именуемая как «группа смерти» на Олимпийских играх в Париже, продолжает радовать любителей баскетбола красочными матчами. В одном из них сошлись национальные команды, которые ещё не вкушали вкус поражения — Канада и Австралия. Кто выиграл, кто выделялся на паркете, а также всё самое интересное с матча — в нашем материале.

Сборные, говорящие на английском языке, бодро начали встречу. В составе Австралии выделялся Джош Гидди, заваливший две «трёшки», а у Канады каждый из лидеров — Шей Гилджес-Александер, Ар Джей Барретт, Лугенц Дорт и Диллон Брукс — поочерёдно набрали первые очки в матче. Ни один из соперников не мог обеспечить себе комфортное преимущество, они обменивались результативными атаками, а Гидди уже в первой четверти набрал 10 очков. Австралия с небольшим перевесом забрала стартовую четверть — 28:26.

Канада во втором игровом отрезке продолжала держаться на плаву за счёт качественных индивидуальных действий игроков, чего нельзя сказать об Австралии, которая раз за разом вскрывала оборонительные редуты соперника. Очень плохо проявил себя в защите Келли Олиник: форвард ошибался на разменах и недорабатывал на ногах. Во многом именно плохая игра в защите помешала подопечным Жорди Фернандеса оказаться сильнее «кенгуру» — Канада уступила со счётом 19:21.

После перерыва канадцы не отходили от своего плана, стараясь действовать от индивидуального мастерства баскетболистов. Но это не значит, что в командной игре «кленовые листья» смотрелись плохо. Гилджес-Александер успешно находил свои излюбленные броски с отклонением, а следом Барретт с Дортом реализовали по трёхочковому броску. Канада сделала рывок 15:5 и вырвалась вперёд! В свою очередь, Австралия сумела выравнять ситуацию благодаря двум «трёхам» Джека Маквея. 27:21 — третий игровой отрезок ушёл в актив Канады.

Всю половину четвёртой четверти Канада имела преимущество в четыре очка над соперником, но буквально в считаные мгновенья «+4» превратились в «+9» — постарались Барретт и Брукс. Главному тренеру Австралии Брайану Гурджиану пришлось реагировать тайм-аутом, а то времени для возвращения в игру оставалось всё меньше. Подопечные Фернандеса во главе с Гилджес-Александером забрали заключительную десятиминутку (21:13) и матч — 93:83.

Вторую игру кряду лучшим в составе Канады по результативности стал Барретт, который в матче с Австралией набрал 24 очка, семь подборов и пять передач. Следом расположился Гилджес-Александер с 16 очками, четырьмя подборами и одной передачей. У Австралии шикарную встречу провели Гидди — 19 очков, семь подборов и шесть передач и Джок Ландейл — 16 очков, 12 подборов и четыре передачи.

Австралия на протяжении всей встречи выглядела структурнее и лучше как команда, а Канада часто играла изоляции под своих звёзд и, видимо, не прогадала. «Кленовые листья» иногда проваливались в защите, но в основном смотрелись великолепно. Каждый на паркете знает своё дело, а в составе присутствуют слишком много баскетболистов, способных делать разницу на обеих сторонах площадки. Канада первой на Олимпийских играх обеспечила себе проход в плей-офф.

Испания, Греция и Австралия в последнем туре разыграют между собой оставшееся вакантное место в плей-офф, а уже затем будут смотреть на показатели сборных, занявших третьи места в группах, чтобы определить двух последних участников стадии на выбывание, у которых будет лучший «плюс-минус».

Никита Бирюков

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