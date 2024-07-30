Канада — первый участник плей-офф ОИ-2024. Звёздный дуэт «кленовых листьев» творит чудеса!

Канада — Австралия: результат матча на Олимпиаде-2024 по баскетболу, счёт, Шей Гилджес-Александер, Ар Джей Барретт, ОИ-2024 | Источник: FIBA.BASKETBALL

Группа А, именуемая как «группа смерти» на Олимпийских играх в Париже, продолжает радовать любителей баскетбола красочными матчами. В одном из них сошлись национальные команды, которые ещё не вкушали вкус поражения — Канада и Австралия. Кто выиграл, кто выделялся на паркете, а также всё самое интересное с матча — в нашем материале.

Сборные, говорящие на английском языке, бодро начали встречу. В составе Австралии выделялся Джош Гидди, заваливший две «трёшки», а у Канады каждый из лидеров — Шей Гилджес-Александер, Ар Джей Барретт, Лугенц Дорт и Диллон Брукс — поочерёдно набрали первые очки в матче. Ни один из соперников не мог обеспечить себе комфортное преимущество, они обменивались результативными атаками, а Гидди уже в первой четверти набрал 10 очков. Австралия с небольшим перевесом забрала стартовую четверть — 28:26.

Канада во втором игровом отрезке продолжала держаться на плаву за счёт качественных индивидуальных действий игроков, чего нельзя сказать об Австралии, которая раз за разом вскрывала оборонительные редуты соперника. Очень плохо проявил себя в защите Келли Олиник: форвард ошибался на разменах и недорабатывал на ногах. Во многом именно плохая игра в защите помешала подопечным Жорди Фернандеса оказаться сильнее «кенгуру» — Канада уступила со счётом 19:21.

После перерыва канадцы не отходили от своего плана, стараясь действовать от индивидуального мастерства баскетболистов. Но это не значит, что в командной игре «кленовые листья» смотрелись плохо. Гилджес-Александер успешно находил свои излюбленные броски с отклонением, а следом Барретт с Дортом реализовали по трёхочковому броску. Канада сделала рывок 15:5 и вырвалась вперёд! В свою очередь, Австралия сумела выравнять ситуацию благодаря двум «трёхам» Джека Маквея. 27:21 — третий игровой отрезок ушёл в актив Канады.

Всю половину четвёртой четверти Канада имела преимущество в четыре очка над соперником, но буквально в считаные мгновенья «+4» превратились в «+9» — постарались Барретт и Брукс. Главному тренеру Австралии Брайану Гурджиану пришлось реагировать тайм-аутом, а то времени для возвращения в игру оставалось всё меньше. Подопечные Фернандеса во главе с Гилджес-Александером забрали заключительную десятиминутку (21:13) и матч — 93:83.

Вторую игру кряду лучшим в составе Канады по результативности стал Барретт, который в матче с Австралией набрал 24 очка, семь подборов и пять передач. Следом расположился Гилджес-Александер с 16 очками, четырьмя подборами и одной передачей. У Австралии шикарную встречу провели Гидди — 19 очков, семь подборов и шесть передач и Джок Ландейл — 16 очков, 12 подборов и четыре передачи.

Австралия на протяжении всей встречи выглядела структурнее и лучше как команда, а Канада часто играла изоляции под своих звёзд и, видимо, не прогадала. «Кленовые листья» иногда проваливались в защите, но в основном смотрелись великолепно. Каждый на паркете знает своё дело, а в составе присутствуют слишком много баскетболистов, способных делать разницу на обеих сторонах площадки. Канада первой на Олимпийских играх обеспечила себе проход в плей-офф.

Испания, Греция и Австралия в последнем туре разыграют между собой оставшееся вакантное место в плей-офф, а уже затем будут смотреть на показатели сборных, занявших третьи места в группах, чтобы определить двух последних участников стадии на выбывание, у которых будет лучший «плюс-минус».