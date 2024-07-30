Гауфф раскритиковала судей после вылета с Олимпиады: «Надеюсь, однажды игра станет честной»

В одном из эпизодов встречи Гауфф отбила подачу соперницы, при этом ответный удар хорватки приземлился около задней линии. Линейный судья сначала зафиксировал промах Векич, из-за чего американка не оставила мяч в игре. Главный рефери на вышке посчитал, что удар Векич все же попал в игровое поле, и присудил ей очко.