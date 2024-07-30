Первая победа Мирры на Играх. Вместе со Шнайдер Андреева прошла крепкую пару из Австралии

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
6
6
2
2Япония
6
2
4
40Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороКаллум ПетерсНурбек Оралбай
Теннис. Мужчины. 2-й круг
17:30скороТомаш Махач / Адам ПавлашекНиколас Харри / Алехандро Табило
Теннис. Женщины. 1-й круг
17:30скороМария Саккари / Деспина ПапамихаилДэниэлл Коллинз / Дезире Кравчик
Теннис. Микст. 1-й круг
17:30скороТэйлор Фритц / Коко Гауфф Надя Подороска / Максимо Гонсалес
Теннис. Микст. 1-й круг
17:30скороЛуиза Стефани / Марселу МелуЧжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь
Бадминтон. Мужчины. Группа D
17:30скороТакуро Хоки / Юго КобаясиЛю Ю Чен/У Хун И
Бадминтон. Женщины. Группа L
17:30скороРэйчел ДаррагЖенира Штадельман
Дзюдо. Женщины. Утешительные
17:34скороКатрин Бушемин-ПинарЛаура Фазлю
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:34скороМурад АллахвердиевАбдельрахман Абдельгаввад
Фехтование. Женщины
17:40скороЖенщины. Шпага, командное первенство. Матч за 5-е место
Фехтование. Женщины
17:40скороЖенщины. Шпага, командное первенство. Матч за 7-е место
Бокс. Женщины. 1/8 финала
17:50скороНигина УктамоваПанг Чхоль Ми
Дзюдо. Женщины. 1/2 финала
17:51скороКатарина КристоПриска Авити Алькарас
Дзюдо. Женщины. 1/2 финала
17:51скороАндрея ЛескиКларисса Агбегнену
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороСловенияСербия
Футбол. Мужчины. Группа B
18:00скороУкраина (олимп.)Аргентина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
18:00скороМарокко (олимп.)Ирак (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
18:00скороЮссеф Кру / Арно Готье-РатПабло Эррера / Адриан Гавира
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
18:00скороАргентинаНовая Зеландия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
18:06скороТиана ЭчегарайХатик Акбас
18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первая победа Мирры на Играх. Вместе со Шнайдер Андреева прошла крепкую пару из Австралии

Томлянович и Гадеки сделали россиянкам несколько подарков на чемпионском тай-брейке.

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Первая победа Мирры на Играх. Вместе со Шнайдер Андреева прошла крепкую пару из Австралии | Источник: Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в трех сетах обыграли представительниц Австралии Оливию Гадеки и Айлу Томлянович в первом круге парного турнира на Олимпийских играх-2024. Наши теннисистки провалили вторую партию, но зато очень уверенно выиграли тай-брейк. У опытных Гадеки и Томлянович не выдержали нервы. Две двойные ошибки, — лишнее тому подтверждение. Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станет канадский дуэт Габриэла Дабровски — Лейла Фернандес, которые «посеяны» в Париже под высоким пятым номером.

Шнайдер в огне

Перед началом олимпийского теннисного турнира Евгений Кафельников в колонке для «СЭ» отметил, что верит в дуэт наших молодых звезд, хотя они никогда ранее и не играли вместе. «Мирра умеет играть и одиночку, и пару, где выступит как раз с Дианой. В таком сочетании они вполне могут замахнуться на победу».

Впрочем, к матчу первого круга в паре они подошли в не лучшем настроении. Мирра проиграла в одиночке Магде Линетт (полячка, как и Мирра, выиграла титул накануне Игр и сейчас находится в отличной форме), а Диана после победы над Элизабеттой Коччаретто неожиданно без шансов уступила Ван Сиюй, которая проводит довольно посредственный сезон. Также Андреева-младшая успела проиграть в миксте, где они с Даниилом Медведевым не смогли навязать борьбу итальянцам Саре Эррани и Андреа Вивассори.

Медведев после этого фиаско признался, что хотел доказать самому себе, что может хорошо играть в паре, но, похоже, что это не так, а также подчеркнул, что в следующий раз с Андреевой они могут сыграть только на следующей Олимпиаде. «На четыре года про “Мирру и Медведя” можно забыть. Мы сегодня играли, и ощущение, что играли не так плохо. Я верю в свои силы, а Мирра вообще будет всех рвать. Если бы мы играли на каждом “Шлеме” микст, было бы лучше. На “Шлемах” идет рутина, по минутам все расписано. Если туда впишется микст, который ты не знаешь, когда поставят, играть его не получается, если хочется в финалы выходить. А потом выходишь на Олимпиаду, и где? то чуть несыгранность, где-то еще что-то. Посмотрим, что я буду думать перед следующей Олимпиадой, буду ли играть пару».

Так что единственным шансом Мирры и Дианы зацепиться за медали остался парный разряд. Хотя там им не очень повезло с соперницами по первому кругу. Томлянович и Гадеки регулярно играют в паре, поэтому представляли очень серьезную угрозу.

Хотя первый сет показал, что при всей специфики парной игры класс наших теннисисток выше. Все-таки Мирра и Диана стоят в топ-25 одиночного рейтинга, а австралийки не входят в первую сотню: Айла сейчас занимает 122 место, Оливия — 168. Россиянке сделали быстрый брейк и до поры до времени здорово выглядели на своей подаче. Особенно выделялась Шнайдер, которая в этом сезоне набралась парного опыта с Верой Звонаревой, Эммой Наварро и Людмилой Самсоновой. Диана сделала много виннеров, выручала в сложных моментах. Однако спокойно подать на матч у нашего дуэта не получилось. При счете 5:3 они позволили соперницам заработать три брейк-пойнта (0:40), но тут на помощь пришла Гадеки. Оливия допустила две невынужденные ошибки, а вот дальше Мирра уже решила судьбу гейма за счет классной подачи.

Канадское испытание

Перед второй партией австралийки долго совещались. Судя по всему, их план состоял в том, чтобы чаще играть через Мирру. Около 80% своих ударов они направляли в сторону Андреевой. И это сработало. 17-летняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» допускала много ошибок у сетки, а спустя 10 минут Томлянович и Гадеки повели 3:0. Шанс переломить ход неудачно складывающейся партии возник у россиянок в пятом гейме, но когда они повели 30:0 на подаче Томлянович, австралийки ответили четырьмя победными розыгрышами подряд (4:1). В следующем гейме Мирра сделала первый эйс и вообще прекрасно провела ряд розыгрышей, но судьбу сета это уже не спасло.

Так дело дошло до чемпионского тай-брейка. Казалось, что после победы во втором сете у представительниц Австралии будет психологическое преимущество, но вышло все наоборот. В первом же розыгрыше Гадеки сделала двойную ошибку. В пятом дважды в квадрат не попала уже Томлянович, которая во второй партии подавала на уровне топ-10 (4:1). Следом Оливия ошиблась у сетки, а вот Шнайдер забила блестящий виннер (6:1). Айла не собиралась сдаваться и практически в одиночку смогла выиграть три розыгрыша подряд (8:5). Однако Гадеки перечеркнула все усилия партнерши. Ошиблась по длине, и наши девушки получили четыре матчбола. А вскоре и победно вскинули руки. Есть первая победа для Мирры на Олимпиаде, но вот дальше им придется еще сложнее.

Габриэла Дабровски расположилась на третьем месте парного рейтинга, а в своей карьере выиграла 16 титулов в паре, включая победу на US Open-2023. Фернандес входит в топ-60, а в прошлом году играла в финале парного «Ролан Гаррос» (с американкой Тейлор Таусенд). на Играх-2024 канадский дуэт «посеян» под высоким пятым номером, а ряд экспертов и вовсе считают их фаворитами. Если у Мирры и Дианы получится пройти их, то это будет большой шаг к возможным медалям.

Тимур Ганеев

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