Первая победа Мирры на Играх. Вместе со Шнайдер Андреева прошла крепкую пару из Австралии | Источник: Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в трех сетах обыграли представительниц Австралии Оливию Гадеки и Айлу Томлянович в первом круге парного турнира на Олимпийских играх-2024. Наши теннисистки провалили вторую партию, но зато очень уверенно выиграли тай-брейк. У опытных Гадеки и Томлянович не выдержали нервы. Две двойные ошибки, — лишнее тому подтверждение. Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станет канадский дуэт Габриэла Дабровски — Лейла Фернандес, которые «посеяны» в Париже под высоким пятым номером.

Шнайдер в огне

Перед началом олимпийского теннисного турнира Евгений Кафельников в колонке для «СЭ» отметил, что верит в дуэт наших молодых звезд, хотя они никогда ранее и не играли вместе. «Мирра умеет играть и одиночку, и пару, где выступит как раз с Дианой. В таком сочетании они вполне могут замахнуться на победу».

Впрочем, к матчу первого круга в паре они подошли в не лучшем настроении. Мирра проиграла в одиночке Магде Линетт (полячка, как и Мирра, выиграла титул накануне Игр и сейчас находится в отличной форме), а Диана после победы над Элизабеттой Коччаретто неожиданно без шансов уступила Ван Сиюй, которая проводит довольно посредственный сезон. Также Андреева-младшая успела проиграть в миксте, где они с Даниилом Медведевым не смогли навязать борьбу итальянцам Саре Эррани и Андреа Вивассори.

Медведев после этого фиаско признался, что хотел доказать самому себе, что может хорошо играть в паре, но, похоже, что это не так, а также подчеркнул, что в следующий раз с Андреевой они могут сыграть только на следующей Олимпиаде. «На четыре года про “Мирру и Медведя” можно забыть. Мы сегодня играли, и ощущение, что играли не так плохо. Я верю в свои силы, а Мирра вообще будет всех рвать. Если бы мы играли на каждом “Шлеме” микст, было бы лучше. На “Шлемах” идет рутина, по минутам все расписано. Если туда впишется микст, который ты не знаешь, когда поставят, играть его не получается, если хочется в финалы выходить. А потом выходишь на Олимпиаду, и где? то чуть несыгранность, где-то еще что-то. Посмотрим, что я буду думать перед следующей Олимпиадой, буду ли играть пару».

Так что единственным шансом Мирры и Дианы зацепиться за медали остался парный разряд. Хотя там им не очень повезло с соперницами по первому кругу. Томлянович и Гадеки регулярно играют в паре, поэтому представляли очень серьезную угрозу.

Хотя первый сет показал, что при всей специфики парной игры класс наших теннисисток выше. Все-таки Мирра и Диана стоят в топ-25 одиночного рейтинга, а австралийки не входят в первую сотню: Айла сейчас занимает 122 место, Оливия — 168. Россиянке сделали быстрый брейк и до поры до времени здорово выглядели на своей подаче. Особенно выделялась Шнайдер, которая в этом сезоне набралась парного опыта с Верой Звонаревой, Эммой Наварро и Людмилой Самсоновой. Диана сделала много виннеров, выручала в сложных моментах. Однако спокойно подать на матч у нашего дуэта не получилось. При счете 5:3 они позволили соперницам заработать три брейк-пойнта (0:40), но тут на помощь пришла Гадеки. Оливия допустила две невынужденные ошибки, а вот дальше Мирра уже решила судьбу гейма за счет классной подачи.

Канадское испытание

Перед второй партией австралийки долго совещались. Судя по всему, их план состоял в том, чтобы чаще играть через Мирру. Около 80% своих ударов они направляли в сторону Андреевой. И это сработало. 17-летняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» допускала много ошибок у сетки, а спустя 10 минут Томлянович и Гадеки повели 3:0. Шанс переломить ход неудачно складывающейся партии возник у россиянок в пятом гейме, но когда они повели 30:0 на подаче Томлянович, австралийки ответили четырьмя победными розыгрышами подряд (4:1). В следующем гейме Мирра сделала первый эйс и вообще прекрасно провела ряд розыгрышей, но судьбу сета это уже не спасло.

Так дело дошло до чемпионского тай-брейка. Казалось, что после победы во втором сете у представительниц Австралии будет психологическое преимущество, но вышло все наоборот. В первом же розыгрыше Гадеки сделала двойную ошибку. В пятом дважды в квадрат не попала уже Томлянович, которая во второй партии подавала на уровне топ-10 (4:1). Следом Оливия ошиблась у сетки, а вот Шнайдер забила блестящий виннер (6:1). Айла не собиралась сдаваться и практически в одиночку смогла выиграть три розыгрыша подряд (8:5). Однако Гадеки перечеркнула все усилия партнерши. Ошиблась по длине, и наши девушки получили четыре матчбола. А вскоре и победно вскинули руки. Есть первая победа для Мирры на Олимпиаде, но вот дальше им придется еще сложнее.

Габриэла Дабровски расположилась на третьем месте парного рейтинга, а в своей карьере выиграла 16 титулов в паре, включая победу на US Open-2023. Фернандес входит в топ-60, а в прошлом году играла в финале парного «Ролан Гаррос» (с американкой Тейлор Таусенд). на Играх-2024 канадский дуэт «посеян» под высоким пятым номером, а ряд экспертов и вовсе считают их фаворитами. Если у Мирры и Дианы получится пройти их, то это будет большой шаг к возможным медалям.