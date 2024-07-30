Тихонов — о россиянах на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается»

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Китай
6
6
2
43Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
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Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Расписание событий
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
19:11скороМишель КроппенДжорджия Чезарини
Гимнастика спортивная. Женщины
19:15скороКомандное первенство. Женщины. Финал
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
19:24скороЯйлагуль РамазановаАн Циксюань
Стрельба из лука. Мужчины
19:37скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Стрельба из лука. Женщины
19:50скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороФранцияБразилия
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороСША (олимп.)Гвинея (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороНовая Зеландия (олимп.)Франция (олимп.)
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороАлонсо КорреаРео Инаба
Теннис. Женщины. 3-й круг
20:00скороИга СвентекВан Сиюй
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
20:03скороИльфат АбдуллинЭрик Петерс
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
20:16скороАдам ЛиДхирай Боммадевара
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
20:29скороЯн КсяолеиРихаб Эльвалид
Фехтование. Женщины
20:30скороЖенщины. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место
Бадминтон. Мужчины. Группа M
20:30скороЯн ЛоудаУриэль Франциско Канжура Артига
Бадминтон. Мужчины. Группа N
20:30скороТобиас КюнциАнуолувапо Опеори
Бадминтон. Женщины. Группа N
20:30скороКирсти ГилморХе Бинь Джао
Водное поло. Мужчины. Группа A
20:30скороЧерногорияГреция
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
20:36скороКаули ВаастЙоан Дуру
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
20:42скороГабриела ШлоессерЛиза Барбелин
18:15 (мск), источник: Sport24

Тихонов — о россиянах на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Тихонов — о россиянах на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается» | Источник: alexander-tikhonov.com

МОК разрешил участие 15 россиян в пяти видах спорта. С Олимпиады уже вылетели пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов. Велогонщица Тамара Дронова в «разделке» заняла лишь 21-е место, а коллега по команде Глеб Сырица — 31-е.

"Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров. Но запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается.

Сейчас нас в мире (недоброжелатели) будут критиковать еще больше, говоря: «Да куда вы собирались? Да вы вообще ни на что не способны. Мы дали возможность выступить вашим представителям, а что они показали?» Если бы у нас выступали атлеты в художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, борьбе, дзюдо и ряде других видах спорта, то все было бы по-другому", — сказал Тихонов РИА Новости.

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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