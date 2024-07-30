Тихонов — о россиянах на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается» | Источник: alexander-tikhonov.com

МОК разрешил участие 15 россиян в пяти видах спорта. С Олимпиады уже вылетели пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов. Велогонщица Тамара Дронова в «разделке» заняла лишь 21-е место, а коллега по команде Глеб Сырица — 31-е.

"Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров. Но запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается.