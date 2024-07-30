Тихонов — о россиянах на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
МОК разрешил участие 15 россиян в пяти видах спорта. С Олимпиады уже вылетели пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов. Велогонщица Тамара Дронова в «разделке» заняла лишь 21-е место, а коллега по команде Глеб Сырица — 31-е.
"Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров. Но запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается.
Сейчас нас в мире (недоброжелатели) будут критиковать еще больше, говоря: «Да куда вы собирались? Да вы вообще ни на что не способны. Мы дали возможность выступить вашим представителям, а что они показали?» Если бы у нас выступали атлеты в художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, борьбе, дзюдо и ряде других видах спорта, то все было бы по-другому", — сказал Тихонов РИА Новости.