Чемпион мира из Казахстана с нокдауном выиграл бой на Олимпиаде-2024
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел бой в ⅛ финала на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел бой в ⅛ финала на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
В весовой категории до 80 килограммов чемпион мира из Казахстана встречался с боксером из Австралии Каллумом Питерсом.
Первый раунд остался за казахстанцем — 5:0, а в начале второго Нурбеку был отсчитан нокдаун. По итогам второй трехминутки судьи отдали преимущество уже австралийцу. В заключительном раунде Оралбай оказался лучше раздельным решением судей — 3:2.
Четвертьфинальный поединок Нурбек проведет 2 августа. Его соперником будет лучший из пары Мурад Аллахвердиев (Азерюбайджан) — Абдельрахман Абдельгаввад (Египет).
Напомним, что мужская сборная Казахстана по боксу была представлена на Олимпиаде в Париже во всех семи весовых категориях. Тем не менее, уже в своих первых боях поражение потерпели капитан команды Асланбек Шымбергенов (весовая категория до 71 килограмма) и супертяж Камшыбек Кункабаев (весовая категория свыше 92 килограммов).