Чемпион мира из Казахстана с нокдауном выиграл бой на Олимпиаде-2024

В весовой категории до 80 килограммов чемпион мира из Казахстана встречался с боксером из Австралии Каллумом Питерсом.

Первый раунд остался за казахстанцем — 5:0, а в начале второго Нурбеку был отсчитан нокдаун. По итогам второй трехминутки судьи отдали преимущество уже австралийцу. В заключительном раунде Оралбай оказался лучше раздельным решением судей — 3:2.

Четвертьфинальный поединок Нурбек проведет 2 августа. Его соперником будет лучший из пары Мурад Аллахвердиев (Азерюбайджан) — Абдельрахман Абдельгаввад (Египет).