Футболисты сборной Узбекистана сотворили историю на Олимпиаде
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу провела заключительный матч группового этапа на играх в Париже, сообщают Vesti.kz.
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу провела заключительный матч группового этапа на играх в Париже, сообщают Vesti.kz.
В третьем туре группы C команда Тимура Кападзе на «Парк де Пренс» встречалась с командой Доминиканской Республики.
Доминиканцы вышли вперед на 11-й минуте после гола Рафы Нуньеса с пенальти. Сборная Узбекистана отыгралась на 58-й минуте благодаря мячу Алишера Одилова. Счет по итогам матча остался неизменным, что позволило Узбекистану набрать первое очко на Олимпиаде.
Для сборной Узбекистана игры в Париже стали дебютными. В первых двух матчах команда Кападзе минимально уступила Испании — 1:2 и Египту — 0:1.
Напомним, в составе команды Кападзе выступал защитник «Кайрата» Иброхимхалил Юлдошев. Он сыграл против Испании, а затем покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам.