Футболисты сборной Узбекистана сотворили историю на Олимпиаде

Источник: Olympic.uz

В третьем туре группы C команда Тимура Кападзе на «Парк де Пренс» встречалась с командой Доминиканской Республики.

Доминиканцы вышли вперед на 11-й минуте после гола Рафы Нуньеса с пенальти. Сборная Узбекистана отыгралась на 58-й минуте благодаря мячу Алишера Одилова. Счет по итогам матча остался неизменным, что позволило Узбекистану набрать первое очко на Олимпиаде.

Для сборной Узбекистана игры в Париже стали дебютными. В первых двух матчах команда Кападзе минимально уступила Испании — 1:2 и Египту — 0:1.