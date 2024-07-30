Девушки-боксеры, провалившие гендерный тест, выступят на Олимпиаде-2024 в Париже
Провалившие гендерный тест алжирка Иман Хелиф и тайванька Линь Юйтин допущены к участию в женских соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.
Провалившие гендерный тест алжирка Иман Хелиф и тайванька Линь Юйтин допущены к участию в женских соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.
По информации The Guardian, на чемпионате мира-2023 в Индии обе девушки не прошли тест на определение пола (по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы) и были дисквалифицированы, в результате чего Линь лишилась бронзовой медали в весовой категории до 57 кг.
«В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», — заявил, комментируя допуск спортсменок, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, которого цитирует AFP.
28-летняя Линь — двукратная чемпионка мира (2018, 2022), 25-летняя Хелиф — серебряный призер ЧМ-2022.