Девушки-боксеры, провалившие гендерный тест, выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

По информации The Guardian, на чемпионате мира-2023 в Индии обе девушки не прошли тест на определение пола (по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы) и были дисквалифицированы, в результате чего Линь лишилась бронзовой медали в весовой категории до 57 кг.