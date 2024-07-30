Третий случай заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде
ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Немецкий легкоатлет Мануэль Эйтель снялся с Олимпийских игр в Париже из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета Sportschau.
ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Немецкий легкоатлет Мануэль Эйтель снялся с Олимпийских игр в Париже из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета Sportschau.
Эйтеля заменит Тилль Стейнфорт. Ранее положительные тесты на коронавирус сдали пловцы Адам Пити из Великобритании и Лани Паллистер из Австралии. Пять австралийских ватерполисток заразились коронавирусом перед началом Олимпиады.
Эйтелю 27 лет, на чемпионате Европы по легкой атлетике (2024) десятиборец занял седьмое место в общем зачете.
Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже пройдут с 1 по 11 августа.