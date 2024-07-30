Сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады — 2024

После трёх туров группового этапа футбольного турнира Олимпиады — 2024 сборная Украины набрала три очка и заняла третье место. Аргентинская национальная команда после аналогичного количества матчей заработала шесть очков и расположилась на второй строчке квартета В. В плей-офф турнира проходят только те команды, которые заняли первые два места в группе.