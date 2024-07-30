«Думала, что со смеху упаду». Листунова — о выступлении Байлз на Олимпиаде-2024

«Я смотрела Олимпиаду в повторе, онлайн-трансляций не видела. Следила за моментами вне помоста. Мне было интересно, как Симона Байлз ползла. Когда я это увидела, думала, что со смеху упаду (смеётся). Она прямо во время соревнований ползла как кошечка, как ни в чём не бывало. Она так поползла из-за неудачного прыжка в разминке. Видно было, что она левой ногой чуть потрясла», — сказала Листунова в эфире YouTube-канала «Три угла».