Казахстан лишили сенсации на Олимпиаде

В 1/32 финала он противостоял канадцу Эрику Питерсу, который является вице-чемпионом мира. Состязание за выход в 1/16 финала завершилось со счетом 6:4 в пользу канадца. Таким образом, Абдуллин завершил выступление на Олимпиаде.