Казахстан лишили сенсации на Олимпиаде
Казахстанец Ильфат Абдуллин выступил в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде-2024, сообщают Vesti.kz.
Казахстанец Ильфат Абдуллин выступил в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде-2024, сообщают Vesti.kz.
В 1/32 финала он противостоял канадцу Эрику Питерсу, который является вице-чемпионом мира. Состязание за выход в 1/16 финала завершилось со счетом 6:4 в пользу канадца. Таким образом, Абдуллин завершил выступление на Олимпиаде.
Отметим, что в этом виде спорта на играх в Париже также выступят Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. Их старт состоится 1 августа.