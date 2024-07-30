Бибосынов побил чемпиона Европы и ждет Дусматова для реванша
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов стартовал на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов стартовал на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Соперником чемпиона мира из Казахстана в весовой категории до 51 килограмма был турецкий боксер Самет Гюмюш.
В первом раунде поединка судьи отдали преимущество казахстанцу — 4:1. Вторая трехминутка также осталась за Бибосыновым — 5:0. В заключительном раунде Бибосынов также оказался сильнее и одержал победу единогласным решением судей.
2 августа Бибосынов встретится с победителем пары Хесус Лопез (Пуэрто-Рико) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан).
Отметим, что Дусматов на прошедшей осенью 2023 года Азиаде в Ханьчжоу (Китай) победил Бибосынова в ⅛ финала.
Напомним, что мужская сборная Казахстана по боксу была представлена на Олимпиаде в Париже во всех семи весовых категориях. Тем не менее, уже в своих первых боях поражение потерпели капитан команды Асланбек Шымбергенов (весовая категория до 71 килограмма) и супертяж Камшыбек Кункабаев (весовая категория свыше 92 килограммов).