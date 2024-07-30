Бибосынов побил чемпиона Европы и ждет Дусматова для реванша

Источник: Kazakhstan Boxing Federation

Соперником чемпиона мира из Казахстана в весовой категории до 51 килограмма был турецкий боксер Самет Гюмюш.

В первом раунде поединка судьи отдали преимущество казахстанцу — 4:1. Вторая трехминутка также осталась за Бибосыновым — 5:0. В заключительном раунде Бибосынов также оказался сильнее и одержал победу единогласным решением судей.

2 августа Бибосынов встретится с победителем пары Хесус Лопез (Пуэрто-Рико) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан).

Отметим, что Дусматов на прошедшей осенью 2023 года Азиаде в Ханьчжоу (Китай) победил Бибосынова в ⅛ финала.