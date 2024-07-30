Первый овертайм, удаление и новый спаситель Франции. Самый «огненный» матч Олимпиады
Кто бы мог подумать, что Япония подарит нам такое шоу!
Кто бы мог подумать, что Япония подарит нам такое шоу!
Французы стартовали на домашних Олимпийских играх с победы над Бразилией, в то время как Япония оказалась слабее действующих чемпионов мира из Германии. Сумеет ли европейская сборная с 20-летним Виктором Вембаньямой во главе спокойно обыграть менее статусного соперника или же французы снова испытают проблемы?
Распечатали кольцо первыми японцы, сделал это лидер сборной Руи Хатимура. А затем посыпались «трёшки» от Виктора Вембаньямы. Изредка Руди Гоберу удавалось воткнуть сверху, исправляя неудачные броски партнёров. Но в целом первая четверть проходила в формате перестрелки с дальней дистанции. Шикарно на старте проявил себя Юки Кавамура, который, помимо отличного задействования партнёров, также набрал 10 очков. Впрочем, это не помешало Франции забрать игровой отрезок со счётом 32:25.
Начало второй четверти не было похоже на то, как проходила первая, так как бóльшую часть бросков команды не реализовывали. Однако за три минуты до конца второй десятиминутки Джош Хоукинсон и Юки Тогаси вдвоём сгенерировали рывок, который позволил японцам сравнять счёт — 40:40. Венсан Колле взял тайм-аут, и не зря, его подопечные собрались и практически отыграли огромное преимущество соперника во второй десятиминутке. Тем не менее 19:17 — отрезок за Японией.
Япония просто великолепно стартовала после большого перерыва — рывок 11:2 — и повела в счёте. Французы вернулись благодаря усилиям Гершона Ябуселе и Эвана Фурнье. К тому же помогал Вембаньяма, работавший на обеих сторонах паркета. Хозяева турнира отыграли всё преимущество японцев, закончив четверть вничью — 20:20.
Страна восходящего солнца продолжала активно давить на Францию. Правда, огромным ударом для Японии стало удаление с паркета Хатимуры — за второй неспортивный фол. Вот так с начала четвёртой четверти японцы остались без ключевой фигуры в нападении и защите. Но у азиатской сборной появился свой герой — Кавамура, который оформил трёхочковый бросок с фолом, а затем в проходе добавил ещё два очка в свой актив, вынудив Францию брать очередной тайм-аут.
Хоукинсон наглухо закрыл Вембаньяму под конец матча, а Япония повела со счётом 78:77. За минуту до завершения встречи Николя Батюм получил серьёзное рассечение губы, когда его ударил товарищ же по команде — Руди Гобер. Всё тот же Хоукинсон увеличил преимущество японцев до трёх очков, расправившись с Вемби вблизи кольца. Спас ситуацию для Франции Фурнье, реализовавший «трёху». Затем европейцы сфолили на Кавамуре, который дважды был точен с линии штрафных. Последовала атака французов, не сумевших придумать что-то внятное, из-за чего снова пришлось фолить на Кавамуре. Япония повела со счётом 84:80.
У Франции остаётся 16 секунд на атаку. Мяч доводят на Маттье Стразеля, который выбрасывает из-за дуги, раздаётся свисток судьи, а «трëшка» залетает в кольцо. Трибуны ликуют — на защитнике французов сфолил герой концовки Кавамура. Жизнь — лучший драматург. Стразель реализовал штрафной, и встреча перетекла в овертайм. В дополнительное время Япония поникла, оно и понятно — команда уже была в шаге от победы, а затем случилось такое чудо. Стразель и на последних секундах овертайма реализовал важнейшие штрафные, добыв Франции победу со счётом 94:90.
Самым результативным игроком матча стал Кавамура — 29 очков, семь подборов и шесть передач. Удалённый Хатимура завершил встречу с 24 очками и тремя подборами. В составе Франции Вембаньяма оформил дабл-дабл: 18 очков, 11 подборов плюс шесть передач. Но, естественно, главным героем стал Стразель, на счету которого 17 очков, один подбор и три передачи. Впрочем, намного важнее — в какой момент французский защитник набрал эти очки!
Сборная Франции с огромным трудом и не без доли везения одержала свою вторую победу на домашних Играх. Вембаньяма и его команда вышли в плей-офф баскетбольного турнира. Но проблем у подопечных Колле хватает. Япония — браво! Если эта сборная не преодолеет барьер группового этапа, её будет сильно не хватать.
Никита Бирюков