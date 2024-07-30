Россиянок на неё не было! Байлз вернула сборной США олимпийское золото в гимнастике

Симона Байлз привела сборную США к победе на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике | Источник: Getty Images

Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Лучшая гимнастка мира привела сборную США к победе на Олимпиаде в Париже в командном турнире. Ни одна из команд не смогла оказать американкам сопротивления. Три года назад в Токио всё было иначе, и тогда великая Байлз дрогнула, а золото завоевала сборная России.

Симона вновь собрала полные трибуны. Даже переполненные. Вряд ли кто-то думал, что повторится история Токио, когда она внезапно снялась с соревнований. Скорее, все ждали возвращения сильнейшей гимнастки, которая не оставляет никому ни единого шанса. Так и случилось. Байлз, хоть и билась не за себя, а за команду, вселила такую уверенность в остальных американских гимнасток, что они, по сути, выиграли уже после трёх снарядов.

Сама Симона была безупречна в качестве командного игрока. Если рассматривать выступление на каждом снаряде, особенно на вольных упражнениях, погрешностей было достаточно — чего стоят только два заступа за пределы ковра, но в целом — скала. Да ещё и с огромным запасом. Конечно, американки понимали, что Байлз в нынешнем состоянии исправит любые их ошибки.

А ошибок практически не было. Потому что не было соперниц, которые заставили бы сборную США и Симону Байлз волноваться. Да что говорить, если после первого вида — опорного прыжка — Симона зевала во весь рот. Настолько всё было очевидно. Конечно, невозможно утверждать, что сборная России обязательно поборолась бы с командой США за победу. Но наверняка сделала бы всё для этого возможное.

В Париже остальные национальные команды просто смирились, что будут разыгрывать только серебро и бронзу. И вот тут борьба шла ожесточённая. Удивительно, но из этой борьбы самоустранилась сборная Китая, завалившая бревно и вольные упражнения. А решили всё десятые доли балла. В результате у Италии — серебро, у Бразилии — бронза, а у Великобритании — деревянные медали.

Байлз же теперь железной поступью пойдёт за золотом в многоборье, а потом поборется и за награды на отдельных снарядах.