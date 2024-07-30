Ирландец Уиффен завоевал золото ОИ на дистанции 800 м вольным стилем, установив рекорд Игр | Источник: Getty Images

Его победителем стал пловец из Ирландии Дэниел Уиффен. Он преодолел дистанцию за 7.38,19 секунды, что позволило ему побить прошлый олимпийский рекорд.

Серебряную медаль в данной дисциплине завоевал американец Бобби Финке. Бронза досталась пловцу из Италии Грегорио Пальтриньери.

Прошлый олимпийский рекорд принадлежал украинцу Михаилу Романчуку (7.41,28). Он установил его в Токио-2020.

Стоит отметить, что Уиффен также является действующим чемпионом мира на дистанции 800 м вольным стилем. Тогда его результат составил 7.40,94.