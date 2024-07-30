20-летний боксер из Узбекистан совершил сенсацию на Олимпиаде

В поединке ⅛ финала в весе до 80 килограммов он противостоял филиппинцу Эумиру Феликсу Марсьялю и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Хабибуллаев является чемпионом мира среди молодежи (2022), а побежденный им Марсьяль становился бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония), обладателем серебра на ЧМ-2019, также был призером чемпионата Азии и Азиатских игр.