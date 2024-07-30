20-летний боксер из Узбекистан совершил сенсацию на Олимпиаде
Боксер из Узбекистана Турабек Хабибуллаев провел первый бой на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
Боксер из Узбекистана Турабек Хабибуллаев провел первый бой на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
В поединке ⅛ финала в весе до 80 килограммов он противостоял филиппинцу Эумиру Феликсу Марсьялю и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, 2 августа в ¼ финала Хабибуллаев встретится с кубинцем Арленом Лопесом Кардоной.
Хабибуллаев является чемпионом мира среди молодежи (2022), а побежденный им Марсьяль становился бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония), обладателем серебра на ЧМ-2019, также был призером чемпионата Азии и Азиатских игр.