Тарпищев: Никогда не видел такого тенниса в исполнении Сафиуллина. Он может обыграть Алькараса

«У Романа Сафиуллина есть один выигранный матч против Алькараса на харде. Вчера в первом сете против Этчеверри он показывал, пожалуй, идеальный теннис. Подобного в его исполнении я не видел никогда. Если в таком духе он будет играть с Алькарасом, то испанцу придется непросто. Я вижу даже варианты, как Роман сможет выиграть. Все будут ждать этот матч с предвкушением. Это один из лучших турниров в исполнении Сафиуллина за последнее время. По качеству игры — лучший из того, что видел», — цитирует Тарпищева «Советский спорт».