Медведев пробился в 3-й круг на ОИ и сыграет с канадцем. Даниил побеждал его 7 раз подряд

Олимпиада-2024 в Париже, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев обыграл Себастьяна Офнера во 2-м круге | Источник: Чемпионат.com

Во вторник, 30 июля, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже завершались поединки 1/16 финала в мужском одиночном разряде. Свой матч проводил и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у него был австриец Себастьян Офнер, занимающий 55-е место в рейтинге ATP.

Напомним, Даниил уже завершил участие в мужском турнире среди пар. Медведев в тандеме с Романом Сафиуллиным уступил представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцу со счётом 4:6, 4:6. Россиянин также боролся за медали и в миксте. В паре с Миррой Андреевой Даниил проиграл Саре Эррани и Андреа Вавассори из Италии — 3:6, 2:6. Таким образом, чемпион US Open 2021 года остался выступать на главном старте четырёхлетия лишь в одиночном разряде. На старте соревнований Даниил разгромил австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1.

Различные эксперты уже успели оценить шансы Медведева выиграть Олимпиаду в Париже. Так, бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова высказалась о перспективах российских теннисистов.

«На данный момент я вижу перспективы только у Медведева. Надеюсь, у него всё складываться будет удачно. В полуфинале у Дани будет Алькарас. Надеюсь, он выйдет и соберётся, как на финал. Если пройдёт испанца, то медаль уже гарантирована», — приводит слова Петровой ТАСС.

Оппонентом Медведева по второму кругу олимпийского теннисного турнира был Себастьян Офнер. Он в первом круге прошёл нидерландца Робина Хасе — 7:5, 6:2. Отметим, что счёт личных встреч — 1−0 в пользу Медведева. Побеждал Даниил Себастьяна очень давно, в апреле 2018 года в рамках группы 1 Европа/Африка в Кубке Дэвиса — 6:1, 6:2.

Медведев начал вторую очную битву очень хорошо. В третьем гейме он зацепился за подачу противника и сделал брейк — 2:1. Далее теннисисты держали свои подачи. А в седьмом гейме наш соотечественник оформил брейк и вышел подавать на сет — 5:2. И уверенно сделал это — 6:2 за 28 минут. Отметим, что четвёртый номер посева завершил партию роскошным переводом с бэкхенда на боковую линию по восходящему мячу. Статистика сета: 7/7 у россиянина по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 5/15 — у австрийца.

На старте второй партии пятой ракетке мира пришлось непросто. Сначала Даниил не реализовал брейк-пойнт, а потом чуть было не отдал свою подачу. Однако Медведеву повезло: Офнер не воспользовался своими двумя шансами — 1:1. «Не брейкуешь ты — брейкуют тебя» — правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. В третьем гейме Даниил сумел взять подачу австрийца — 2:1. В итоге он позволил Себастьяну забрать ещё лишь один гейм и довёл встречу до уверенной победы со счётом 6:2, 6:2 за 66 минут. Таким образом, Медведев стал последним участником третьего круга олимпийского теннисного турнира. Следующим оппонентом нашего соотечественника будет Феликс Оже-Альяссим. Напомним, счёт по личным встречам с канадцем 7−0 в пользу Даниила.

Чемпиону US Open 2021 года осталось сделать лишь один шаг для того, чтобы во второй раз в карьере пробиться в ¼ финала на ОИ. В Токио Даниил остановился как раз на этой стадии.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа.