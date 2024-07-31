Сборная США на Олимпиаде разваливается. «Звёздно-полосатых» везде оставляют без золота!

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Во вторник, 30 июля, в Париже прошли соревнования четвёртого медального дня Олимпийских игр — 2024. Команды разыграли 11 комплектов наград.

Поразительно, но в медальном зачёте по-прежнему лидирует не США и не Китай. Про эти две сборные ещё поговорим отдельно, а пока же стоит отдать дань уважения Японии, сохраняющей свою позицию на вершине. Японцы во вторник добыли одно золото в дзюдо и остаются первыми: 7 — 2 — 4.

Китай наступает Японии на пятки (6 — 6 — 2), но вырваться вперёд пока никак не может. Представители Поднебесной в четвёртый день Олимпиады разжились всего одной золотой медалью, закономерно добытой в настольном теннисе.

У Австралии тоже шесть золотых наград, но она уступает Китаю по серебру. Впрочем, надо помнить, что плавательный турнир скоро закончится, и держаться на плаву в медальном зачёте австралийцам станет труднее.

А вот у Франции, идущей на четвёртом месте, напротив, перспективы очень солидные. За четыре дня французы собрали 18 (5 — 9 — 4) наград. Такими темпами они очень легко перепишут все свои медальные рекорды.

Пятое место в таблице занимает сборная Южной Кореи — 5 — 3 — 3. И только на шестом идёт сборная США. Да, у неё больше всех медалей — 26 (4 — 11 — 11), но наград высшей пробы остро не хватает. «Звёздно-полосатых» в финалах Игр в Париже обставляют практически во всех видах спорта. Даже в плавании по итогам вторника — три серебра. И только в спортивной гимнастике, где в отсутствие россиянок у США совсем уж нет конкуренток, было золото.

Американцы на Олимпиаде-2024 пока выглядят очень неубедительно. Понятно, что у них ещё будут шансы добрать своё. Но вероятность, что они уступят в медальном зачёте Китаю, с каждым днём всё растёт.