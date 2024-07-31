Ласицкене — об украинке Магучих: «Это абсолютный космос. Она невероятная умничка»

«Если рассуждать трезво и честно, я считаю, что Ярослава сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово “лидер” — это мало. Она невероятная умничка. Сейчас у нас нет такой возможности превзойти ее результат. Сможет ли кто-то помешать Магучих стать олимпийской чемпионкой? Олимпиада — это особая атмосфера, особый мандраж. Но я не хочу быть прогнозистом. Это будет великолепный турнир, а мы только как зрители», — приводит слова Ласицкене «Советский спорт».