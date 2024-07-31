«На Олимпиаде публика добрее». Слова Медведева после очередной победы в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Китай
6
6
2
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Волейбол
Вольная борьба
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Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
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Легкая атлетика
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины
01:24скороМужчины. 1/2 финала
Серфинг. Женщины
02:00скороЖенщины. 1/2 финала
Серфинг. Женщины
02:36скороЖенщины. 1/2 финала
Серфинг. Мужчины
03:12скороМужчины. Матч за 3-е место
Серфинг. Женщины
03:53скороЖенщины. Матч за 3-е место
Серфинг. Мужчины
04:34скороМужчины. Финал
Серфинг. Женщины
05:15скороЖенщины. Финал
Триатлон. Женщины
09:00скороЖенщины. Финал
Бадминтон. Женщины. Группа C
09:30скороМишель ЛиАканэ Ямагути
Бадминтон. Женщины. Группа K
09:30скороБэйвэнь ЧжанНгуен Тхуи Линь
Бадминтон. Женщины. Группа H
09:30скороКим Га ЫнГох Джин Вэй
Стрельба. Мужчины
10:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороПольшаБразилия
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороНорвегияВенгрия
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
10:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерЮлиан Херл / Александер Хорст
Бадминтон. Мужчины. Группа P
10:20скороНат НгуенВиктор Аксельсен
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороСиндху ПусарлаКристин Кууба
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороДвойка парная легкая. Мужчины. Финал C
Гребля академическая. Женщины
10:42скороДвойка парная легкая. Женщины. Финал C
02:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«На Олимпиаде публика добрее». Слова Медведева после очередной победы в Париже

Российский № 1 продолжает двигаться по сетке олимпийского теннисного турнира.

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Теннис на Олимпиаде в Париже-2024, подробности: слова Медведева после победы во втором круге | Источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев продолжает победную поступь в Париже. Вчера, 30 июля, россиянин играл последним запуском с Себастьяном Оффнером. Даниилу повезло избежать самого адского пекла, но на корте всё равно было очень жарко. Хотя это не помешало Медведеву закрыть соперника в двух сетах. После чего теннисист пообщался с «Чемпионатом».

— Было очень жарко. Как справился?

— Очень жарко! Завтра ещё играть рано. ITF славится этим, конечно. ATP старается подстраиваться, а здесь странное расписание. Свитолина вчера закончила ночью, сегодня играла рано. Рому Сафиуллина ставили рано, когда мы поздно закончили пару. Посмотрим, как восстановлюсь.

— Сегодня сразу вошёл в ритм, как показалось. Так мячи влияют?

— Да-да. С каждым днём здесь всё больше ощущаю, какие ужасные мячи на самом «Ролан Гаррос». Их не посоветуешь ни одному любителю, потому что болят локти, плечо. Когда они тяжелейшие, топ-спины и резаные летят в сетку. Поэтому все подстраиваются как могут. Люди-то хорошо играют, когда финал смотрим, но в этом году уровень был так себе, если смотреть по телевизору. Здесь очень крутые мячи, ничего не болит — очень круто играть.

— Казалось, что Офнер жару перенёс гораздо труднее, чем ты.

— Жару никто не любит. Может, из 100 игроков есть 10, которым легче. Мне тяжело было, Офнеру тоже. В конце я видел, что он плохо двигается. Но я тоже двигался уже не очень хорошо. Постарался доиграть, как смог.

— Дальше Оже-Альяссим. У тебя с ним 7−0 по личным встречам…

— Да ладно?

— Да. Это расслабляет или наоборот добавляет концентрации?

— В каком-то смысле это ничего не значит. Но это значит, что мне нравится с ним играть, а ему со мной нет — это просто логика. Каждый матч — отдельная история. В Австралии у него был против меня матчбол, я тогда хорошо подал. Сегодня Оже показал хороший теннис в своем матче. Посмотрим, что будет завтра.

— Публика на Ролан Гаррос и на Олимпиаде отличается?

— Другая — 100%, люди иначе себя ведут. Все игроки говорят, что на Ролан Гаррос последние годы стало шумно. Люди пускают волну, когда ты готов подавать и так далее. А здесь другая поддержка — более добрая, даже по французам это видно.

Андрей Панков

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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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