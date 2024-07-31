«На Олимпиаде публика добрее». Слова Медведева после очередной победы в Париже

Теннис на Олимпиаде в Париже-2024, подробности: слова Медведева после победы во втором круге | Источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев продолжает победную поступь в Париже. Вчера, 30 июля, россиянин играл последним запуском с Себастьяном Оффнером. Даниилу повезло избежать самого адского пекла, но на корте всё равно было очень жарко. Хотя это не помешало Медведеву закрыть соперника в двух сетах. После чего теннисист пообщался с «Чемпионатом».

— Было очень жарко. Как справился?

— Очень жарко! Завтра ещё играть рано. ITF славится этим, конечно. ATP старается подстраиваться, а здесь странное расписание. Свитолина вчера закончила ночью, сегодня играла рано. Рому Сафиуллина ставили рано, когда мы поздно закончили пару. Посмотрим, как восстановлюсь.

— Сегодня сразу вошёл в ритм, как показалось. Так мячи влияют?

— Да-да. С каждым днём здесь всё больше ощущаю, какие ужасные мячи на самом «Ролан Гаррос». Их не посоветуешь ни одному любителю, потому что болят локти, плечо. Когда они тяжелейшие, топ-спины и резаные летят в сетку. Поэтому все подстраиваются как могут. Люди-то хорошо играют, когда финал смотрим, но в этом году уровень был так себе, если смотреть по телевизору. Здесь очень крутые мячи, ничего не болит — очень круто играть.

— Казалось, что Офнер жару перенёс гораздо труднее, чем ты.

— Жару никто не любит. Может, из 100 игроков есть 10, которым легче. Мне тяжело было, Офнеру тоже. В конце я видел, что он плохо двигается. Но я тоже двигался уже не очень хорошо. Постарался доиграть, как смог.

— Дальше Оже-Альяссим. У тебя с ним 7−0 по личным встречам…

— Да ладно?

— Да. Это расслабляет или наоборот добавляет концентрации?

— В каком-то смысле это ничего не значит. Но это значит, что мне нравится с ним играть, а ему со мной нет — это просто логика. Каждый матч — отдельная история. В Австралии у него был против меня матчбол, я тогда хорошо подал. Сегодня Оже показал хороший теннис в своем матче. Посмотрим, что будет завтра.

— Публика на Ролан Гаррос и на Олимпиаде отличается?

— Другая — 100%, люди иначе себя ведут. Все игроки говорят, что на Ролан Гаррос последние годы стало шумно. Люди пускают волну, когда ты готов подавать и так далее. А здесь другая поддержка — более добрая, даже по французам это видно.