Аргентина выбила Украину и вышла на Францию. Бальбуэна сыграет с Египтом, а Испания выбирала соперника?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Китай
6
6
2
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины
00:48скороМужчины. 1/2 финала
Серфинг. Мужчины
01:24скороМужчины. 1/2 финала
Серфинг. Женщины
02:00скороЖенщины. 1/2 финала
Серфинг. Женщины
02:36скороЖенщины. 1/2 финала
Серфинг. Мужчины
03:12скороМужчины. Матч за 3-е место
Серфинг. Женщины
03:53скороЖенщины. Матч за 3-е место
Серфинг. Мужчины
04:34скороМужчины. Финал
Серфинг. Женщины
05:15скороЖенщины. Финал
Триатлон. Женщины
09:00скороЖенщины. Финал
Бадминтон. Женщины. Группа C
09:30скороМишель ЛиАканэ Ямагути
Бадминтон. Женщины. Группа K
09:30скороБэйвэнь ЧжанНгуен Тхуи Линь
Бадминтон. Женщины. Группа H
09:30скороКим Га ЫнГох Джин Вэй
Стрельба. Мужчины
10:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороПольшаБразилия
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороНорвегияВенгрия
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
10:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерЮлиан Херл / Александер Хорст
Бадминтон. Мужчины. Группа P
10:20скороНат НгуенВиктор Аксельсен
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороСиндху ПусарлаКристин Кууба
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороДвойка парная легкая. Мужчины. Финал C
02:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аргентина выбила Украину и вышла на Францию. Бальбуэна сыграет с Египтом, а Испания выбирала соперника?

Главные события 3-го тура олимпийского футбольного турнира, где в четвертьфинал вышли Франция, США, Аргентина, Марокко, Парагвай и Египет.

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Аргентина выбила Украину и вышла на Францию. Бальбуэна сыграет с Египтом, а Испания выбирала соперника? | Источник: Reuters

Марокканская мощь

  • Украина (олимп.) — Аргентина (олимп.) 0:2
  • Марокко (олимп.) — Ирак (олимп.) 3:0

В самой интригующей группе, где перед заключительным туром у всех команд было по три очка, вопрос с одной из путевок в плей-офф решился довольно быстро. Марокканцы просто смяли оборону Ирака. После уже четвертого на турнире гола лучшего снайпера «Атласских львов» Рахими, который сделал счет 2:0, иракцы стали слишком сильно раскрываться. Это могло сработать, однако голкипер не позволил забить другому снуперу — Аймену Хуссейну. И уже в ответной атаке воспитанник «Барселоны» Эззалзули после смещения в центр красиво закрутил мяч в дальний угол.

При 3:0 в Ницце можно было окончательно переключать внимание на игру Аргентины и Украины. Тем более, там ближе к концу первого тайма игра начала раскрываться, и команда Хавьера Маскерано стала ловить соперника на потерях мяча. Мог забивать Хулиан Альварес, обязан был посылать мяч в сетку выходивший один на один Гонду, но, растранжирив свои моменты, бело-голубые сами едва не пропустили. Перерыв же явно пошел на пользу Аргентине, которую — как и положено — повел вперед человек с сакральной для страны «десяткой» на спине. Альмада подхватил мяч в районе центрального круга, дотащил его до штрафной и красиво пробил в угол.

Еще два аргентинских героя — Ди Чезаре и Отаменди, заблокировавшие опаснейшие удары из пределов штрафной. Причем в первом случае голкипер Рульи уже был обыгран. Украине, впрочем, в любом случае требовалось два мяча. Она не забила ни одного, а закончилось все, когда после удара Сеньона на добивании отличился Эчеверри. Но успеха вундеркинда, у которого на руках уже есть контракт с «Манчестер Сити», оказалось недостаточно, чтобы выиграть группу. При одинаковой разности мячей Марокко выше за счет победы в памятном скандальном матче первого тура, а олимпийский ремейк финала ЧМ-2022 против Франции состоится уже в четвертьфинале.

Домашний эффект

  • Новая Зеландия (олимп.) — Франция (олимп.) 0:3
  • Украина (олимп.) — Марокко (олимп.) 2:1

Франция, как и ожидалось, не испытала никаких проблем против Новой Зеландии. Не ждал их и Тьерри Анри, который перед плей-офф дал отдохнуть основным игрокам. Хотя резерв у «Трехцветных» более чем приличный. Первый гол соорудили сверхактивный Шерки и классно сыгравший на добивании Матета. После этого новозеландцы держались довольно долго, однако «Трехцветные» в очередной раз продемонстрировали отменную физическую готовность и умение добавлять по ходу второго тайма. Соперник просто не успел за французами, когда те за три минуты усилиями Дуэ и Калимуэндо-Муинга довели счет до крупного.

Франция вышла в плей-офф Олимпиады впервые с 1996 года и остается верной себе. Она в четвертый раз проходит со стопроцентным результатом групповой раунд крупного домашнего турнира. Раньше это удавалось на Евро-1986, ЧМ-1998 и Кубке конфедераций-2003. А со второго места в группе вышла сборная США. В отличие от французов в прошлом туре, американцы не дали Гвинее затянуть себя в вязкую игру. Относительно быстрый гол забил блестяще исполнивший штрафной Михайлович. Потом Аронсон отправил к воротам Паредеса, и этот же полузащитник «Вольфсбурга» оформил вторую подряд крупную победу «звездно-полосатых».

Файзуллаев и Шомуродов изменили игру

  • Испания (олимп.) — Египет (олимп.) 1:2
  • Доминиканская Республика (олимп.) — Узбекистан (олимп.) 1:1

В этой группе с раскладами все было предельно просто. Сохранявшей скорее теоретические шансы на продолжении турнира Доминикане требовалось обыграть Узбекистан с перевесом в два мяча. А еще рассчитывать на то, что уже гарантировавшая себе четвертьфинал и устроившая ротацию состава Испания победит Египет. Однако к перерыву «Фараоны» вели в счете. Где-то им повезло, как в эпизоде с попаданием Диего Лопеса в штангу, однако контратаки африканцев получались стабильно опасными. В одной из них опытный представитель первой сборной Зизо здорово зацепился за длинную передачу, смяв Гутьерреса, и у штрафной выкатил мяч пробившему под перекладину Аделю.

В свою очередь бодро начавшая игру и создавшая несколько моментов Доминикана к перерыву стала проседать. От неприятностей в концовке тайма ее спасли остановивший выход один на один вратарь и подстраховавший его защитник. А ведь узбекская команда начала игру без оставшихся на скамейке Шомуродова и Файзуллаева, а также отсутствовавшего в заявке Урунова. Лидеров бросили в бой после того, как Узбекистан после вмешательства ВАР получил пенальти в свои ворота. И джокеры сразу дали результат. Шомуродов легким касанием продлил передачу Файзуллаева, и Одилов уложил мяч в угол. Узбекистан должен был развивать успех, но в итоге избежал поражения на последней добавленной минуте благодаря штанге.

Испания же двойной заменой в перерыве словно давала понять, что не выбирает себе соперников. А точнее — не пытается избежать встречи с Францией вплоть до финала. Только Саму Омородион не сумел укротить мяч в площади ворот, удар Серхио Гомеса остановил на ленточке защитник, а дикая ошибка Пачеко (одноклубника Захаряна в «Реал Сосьедад») подарила второй гол Аделю. В свою очередь Омородион забил слишком поздно. Египет первый и явно не ошибся с тренером, сделав ставку на Рожерио Микале, который выиграл Олимпиаду-2016 с Бразилией.

Идеальная Япония

  • Парагвай (олимп.) — Мали (олимп.) 1:0
  • Израиль (олимп.) — Япония (олимп.) 0:1

Парагвай был безнадежен на старте, оставшись в меньшинстве и получив пять мячей от Японии. Однако, как и обещал Карлос Хара Сагьер, красно-белые сумели подняться и показать за счет чего эта команда выиграла отборочный турнир, оставив позади как Аргентину, так и победителя двух предыдущих Олимпиад Бразилию. Яркий — но местами нервный матч с Израилем — показал атакующий потенциал. Ну, а встреча с Мали — улучшившийся баланс в игре.

Впрочем, до идиллии еще далеко, и по ходу второго тайма было несколько тревожных моментов даже с очень бледными малийцами. Например, рисковал получить вторую желтую карточку полузащитник «Интер Майами» Гомес. Пару раз давала сбой и оборона во главе с динамовцем Бальбуэной, но на последнем рубеже был хорош Роберто Фернандес. А его тезка Марсело стал самой заметной фигурой на противоположной половине поля. После голевого дубля с израильтянами вингер решил судьбу еще одной игры, когда с полулета красиво пробил в ближний верхний угол.

Испания же получит в соперники выигравшую группу со стопроцентным результатом Японию. Этот оппонент — мягко говоря, не подарок. Быстрая, сыгранная, заточенная на вертикальный футбол команда еще и отлично физически готова. Во всех трех матчах «Синие самураи» забивали после 80-й минуты, и дважды голы оказывались победными. Это повод присмотреться к Го Оиве, который шесть лет назад выиграл с «Касимой Антлерс» азиатскую Лигу чемпионов. Потом 52-летний специалист прошел почти все этажи пирамиды сборных — начиная с 18-летних и заканчивая нынешней командой, которая выиграла Кубок Азии в категории U-23.

В четвертьфиналах в пятницу, 2 августа, сыграют:

  • Марокко — США (16:00).
  • Япония — Испания (18:00).
  • Египет — Парагвай (20:00).
  • Франция — Аргентина (22:00).

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