Два американских пловца заразились коронавирусом на Олимпиаде

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Американские пловцы Дэвид Джонстон и Люк Уитлок заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает портал SwimSwam.

Сообщается, что Джонстон и Уитлок были переселены в отель для изоляции.

Ранее положительные тесты на коронавирус сдали пловцы Адам Пити из Великобритании и Лани Паллистер из Австралии, а также немецкий десятиборец Мануэль Эйтель. Пять австралийских ватерполисток заразились коронавирусом перед началом Олимпиады.