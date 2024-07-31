Два американских пловца заразились коронавирусом на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
7
6
2
2Япония
7
2
4
45Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Расписание событий
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:50скороАойфе КофланСабина Герчак
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:50скороКристиан ТотАлекс Крет
Баскетбол. Женщины. Группа А
12:00скороПуэрто-РикоИспания
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:00скороАйна Лаура Расоанайво РазафиКэти-Джемайма Йейтс Браун
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:00скороНоэль ван Т ЭндРафаэл Маседо
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:10скороМайя ГошенФидан Огель
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:10скороРоберт ФлорентиноТеодорос Целидис
Дзюдо. Женщины
12:20скороЖенщины. до 70 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:20скороМихаэль ЗганкЕлджан Хаджиев
Дзюдо. Женщины
12:30скороЖенщины. до 70 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:30скороДавид КламмертМаксим-Гаэль Амбу
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
12:32скороШеннан ДэйвиРами Мофид Киван
Дзюдо. Женщины
12:40скороЖенщины. до 70 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:40скороРеми ФейеКлен Кристофер Кальюлайд
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороОмари ДжонсЧиа Вэй Кан
Дзюдо. Женщины
12:50скороЖенщины. до 70 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:50скороДавлат БобоновАрам Григориан
Дзюдо. Женщины
13:00скороЖенщины. до 70 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
13:00скороЭдуард ТриппельМаркус Ньюман
Теннис. Мужчины. 3-й круг
13:00скороНовак ДжоковичДоминик Кепфер
10:21 (мск), источник: ТАСС

Два американских пловца заразились коронавирусом на Олимпиаде

Положительнее тесты сдали Дэвид Джонстон и Люк Уитлок.

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Источник: Reuters

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Американские пловцы Дэвид Джонстон и Люк Уитлок заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает портал SwimSwam.

Сообщается, что Джонстон и Уитлок были переселены в отель для изоляции.

Ранее положительные тесты на коронавирус сдали пловцы Адам Пити из Великобритании и Лани Паллистер из Австралии, а также немецкий десятиборец Мануэль Эйтель. Пять австралийских ватерполисток заразились коронавирусом перед началом Олимпиады.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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