Как живут спортсмены на Играх в Париже? Мы посетили Олимпийскую деревню и все разузнали

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Франция
6
9
4
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Гандбол
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Гимнастика художественная
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Регби
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Стрельба
Стрельба из лука
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Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное первенство. Микст. Гран При. День 2
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, командное первенство. Микст. Гран При. День 2
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКим ПоллингТейс Пина
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороИвайло ИвановКарамноб Сагаипов
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороАнка ПогачникДемос Мемнелум
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороКристиан ПарлатиДжон Джейн
Бадминтон. Мужчины. Группа D
11:10скороКим Аструп / Андрес РассмусенТакуро Хоки / Юго Кобаяси
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороХан Чу-ЁпКармель Коне
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороАлександра СамарджичЛаерке Ольсен
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороГульноза МатниязоваМун Сон Хуи
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:30скороЕрлан ШеровИван Фелипе Силва Моралес
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
11:30скороЮАРВеликобритания
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:40скороГабриэлла ВиллемсМария Перес
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:40скороТристан МосахлишвилиКомроншох Устопириен
Триатлон. Мужчины
11:45скороМужчины. Финал
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:50скороАойфе КофланСабина Герчак
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:50скороКристиан ТотАлекс Крет
Баскетбол. Женщины. Группа А
12:00скороПуэрто-РикоИспания
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:00скороАйна Лаура Расоанайво РазафиКэти-Джемайма Йейтс Браун
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:00скороНоэль ван Т ЭндРафаэл Маседо
10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Как живут спортсмены на Играх в Париже? Мы посетили Олимпийскую деревню и все разузнали

Развеиваем мифы о китайских кондиционерах, ужасном питании и картонных кроватях.

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Самое интересное об Олимпийской деревне на Играх в Париже — как живут спортсмены, картонные кровати, питание, фото | Источник: Чемпионат.com

«Как вам организация Олимпиады? Говорят, ужасная», — спрашивает меня волонтёр на остановке шаттлов, молодая кучерявая парижанка. Я согласно киваю — в главном пресс-центре условия действительно не лучшие — всё хаотично, бестолково и даже горячая вода для кофе заканчивается через пять минут после того, как её принесут. Остаётся только надеяться, что это косяки первых дней, которые в ближайшем будущем исправят. Впрочем, сами волонтёры — большие молодцы, помогают по мере своих возможностей.

«Но Олимпийская деревня зато классная!» — отвечаю я ей. Не из вежливости или желания хоть за что-то похвалить её родной город, принимающий Игры, а потому, что это действительно так. Хотя первое впечатление о деревне было противоречивым. Когда мы проезжали мимо неё по дороге из аэропорта, в открытое окно такси ветер принёс неприятный запах, как с помойки. «И как же там живут бедные спортсмены?» — мелькнуло тогда у меня в голове.

Но уже в самой деревне никакого запаха я не почувствовала, хотя обошла её всю. Неправдой оказались и некоторые мифы, которые быстро разлетались по Сети. Например, что для спортсменов пожалели кондиционеров и они вынуждены терпеть жару и духоту или, как китайцы, везти их с собой.

Дом сборной Китая мы увидели одним из первых, пройдя по пешеходному мостику через реку. Представители Поднебесной украсили своё здание традиционными узорами, надписями «Вперёд, Китай!» на английском, французском и китайском и наклеили на окна свои флаги.

Дом сборной Китая на Олимпиаде в Париже | Источник: Чемпионат.com

И нет там никаких привезённых кондиционеров! Позже директор деревни Лоран Мишо рассказал, что они и не нужны: «У нас экологичная система охлаждения, которая проложена под полом. Она поддерживает комфортную температуру в комнатах. На прошлой неделе были достаточно жаркие дни, и мы смогли убедиться, что система работает эффективно. Обратная связь хорошая, мне радостно видеть спортсменов с улыбками на лицах».

Кондиционеры не запрещены, — продолжал Мишо. — У нас даже есть каталог, по которому можно заказать кондиционеры, и мы их привезём. Кто хотел, уже сделал заказ, и мы всё установили. Но, на наш взгляд, нашей системы охлаждения достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру".

Вообще, деревня — это квартал в коммуне Сен-Дени на севере Парижа. Он был построен под Игры, а позже станет обычным жилым районом. Тут есть не только дома, но и поликлиника, фитнес-центр, комнаты отдыха и досуга, кафе, магазины продуктов и сувениров, почта, салон красоты, туристический центр, молельные, прачечные и даже центр медитации под открытым небом!

Центр медитации в олимпийской деревне | Источник: Чемпионат.com

Атмосфера царит расслабленная и доброжелательная. Вот нидерландские и американские волейболистки обнимаются на улице. А в доме сборной Франции кого-то поздравляют с днём рождения маленьким тортиком. Вокруг олимпийских колец царит оживление — все хотят сделать фото на память.

Внутрь жилых зданий мы зайти не могли, но дворики каждая делегация обустраивает и украшает по собственному вкусу. Французы устроили себе зал под открытым небом с большим экраном для просмотра соревнований, а вход в дом сборной Австралии украшен фигурами кенгуру и страуса.

Говорят, с едой здесь были проблемы. Вроде бы возникали некоторые накладки с поставками, однако Мишо говорит, что их уже решили: «За первую неделю работы количество жителей деревни увеличилось с 0 до 8000, и мы уже видим потребности спортсменов. Вопрос был не в нехватке еды. Еда была, но нам надо было адаптироваться под потребности. В основном вопрос был в большом потреблении яиц, и поставщики среагировали очень быстро. Мы слушаем спортсменов».

Столовая в олимпийской деревне | Источник: Чемпионат.com

Одной из самых животрепещущих тем организации жизни в Олимпийской деревне стали картонные кровати, так что мы не могли их не протестировать лично. Глядя на эту кровать, кажется, что она развалится, как соломенный домик Ниф-Нифа, в тот же момент, как только на неё сядешь.

Да и матрасы, сделанные из переработанной рыбацкой сети, выглядят довольно подозрительно. Но я села — и ничего не случилось! Легла — надо же, удобно! Не слишком жёстко, не слишком мягко, в самый раз.

В итоге я рискнула и попрыгала. Ничего не сломалось, не треснуло и даже не захрустело. Кровати оказались вполне надёжными и удобными. В жизни они точно лучше, чем кажется по завирусившимся в интернете видео.

Нашли мы и следы российских спортсменов, которые тоже живут в деревне. Рядом с центральной площадью расположена беседка из белых столбов, где участники соревнований могут оставить свой автограф или просто что-то написать. На одном из столбов расписался пловец Евгений Сомов, а на другом мы нашли надпись «У меня была мечта попасть на ОИ с самого начала карьеры, и у меня получилось!» Интересно, кто это написал?

Беседка в олимпийской деревне | Источник: Чемпионат.com

«Они, как и все остальные спортсмены, живут в деревне, мы не делали различий между разными национальностями. Мы не сообщаем точное место их проживания из соображений безопасности. Нации по желанию могут вывешивать свои флаги, но некоторые не хотят показывать, где они находятся. Мы уважаем их потребности», — рассказал о проживании россиян Мишо.

Пловцу Евгению Сомову и велосипедистке Тамаре Дроновой, с которыми удалось пообщаться на следующий день после официального открытия Олимпиады, в деревне всё нравится. И кровати удобные, и кормят хорошо, и на их необычную нейтральную форму все обращают внимание.

А раз спортсменам нравится, то это главное.

Елена Кузнецова

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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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