Как Медведеву завоевать медаль на Олимпиаде: изучаем все расклады

Даниил Медведев: как выступает на Олимпиаде-2024 в Париже, с кем играет, расписание, расклады, сетки | Источник: ТАСС

Пятая ракетка мира Даниил Медведев продолжает погоню за олимпийской мечтой. Победитель US Open 2021 года выиграл уже два матча на Олимпиаде-2024 в Париже, отдав в них в общей сложности всего только семь геймов. Чтобы завоевать медаль на Играх, Медведеву, имеющему четвёртый номер посева, необходимо выиграть ещё три матча: третий круг, четвертьфинал и либо полуфинал, либо матч за третье место.

В среду, 31 июля, Даниилу предстоит встреча ⅛ финала с 19-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом, 13-м сеяным. Игру россиянина с канадцем поставили на третий по значимости корт Симоны Матьё, где нет крыши. А прогноз погоды на этот день не очень хороший, так что в расписании возможны изменения. Однако по умолчанию будем считать, что матч, начало которого запланировано примерно на 16:00 мск, состоится.

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим — 7−0

В личных встречах у Медведева подавляющий перевес. Феликс ещё ни разу не обыгрывал Даниила, потерпев при этом семь поражений В этих поединках россиянин выиграл 17 сетов, а проиграл всего три. Эксперты оценивают его шансы примерно как 64 на 36. Но это не значит, что Медведеву и в этот раз будет легко.

Во-первых, все предыдущие матчи с Оже-Альяссимом проходили на харде, любимом покрытии Даниила. Грунт он не так чтобы любит. Канадец же в этом году словно бы вспомнил, что умеет играть на этом покрытии. На «Мастерсе» в Мадриде он вышел в свой первый финал на «тысячнике», где в борьбе уступил Андрею Рублёву: 6:4, 5:7, 5:7.

Во-вторых, в одном из предыдущих матчей с Феликсом Даниил был на волоске от поражения. В четвертьфинале Australian Open 2022 года Медведев проиграл первые две партии, спасся с матчбола и одержал сверхволевую победу: 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Перед новой встречей россиянин вспомнил тот матч и вместе с тем подчеркнул, что статистика личных встреч мало что значит. «В каком-то смысле это ничего не значит. Но это значит, что мне нравится с ним играть, а ему со мной нет. Это просто логика. Каждый матч — отдельная история. В Австралии у него был против меня матчбол. Посмотрим, что будет», — сказал Даниил в интервью «Чемпионату».

А ещё Медведев посетовал на «странное» расписание. Его матч второго круга с Себастьяном Офнером закончился поздно вечером по местному времени, а игру третьего раунда поставили на 15:00 по Парижу — на следующий день. «Было жарко? Очень! Завтра ещё играть рано. ITF славится этим, конечно. ATP старается подстраиваться, а здесь странное расписание. Свитолина вчера закончила ночью, сегодня играла рано. Посмотрим, как восстановлюсь», — сказал россиянин в интервью «Чемпионату».

И назвал мячи, которыми играют теннисисты, очень крутыми, в отличие от тех, что были на «Ролан Гаррос»: «С каждым днём здесь ощущаю, какие ужасные мячи на самом “Ролан Гаррос”. Их не посоветуешь ни одному любителю, потому что болят локти, плечо. Когда они тяжелейшие, топ-спины и резаные летят в сетку. Поэтому все подстраиваются как могут. Люди-то хорошо играют, когда финал смотрим, но в этом году уровень был так себе, если смотреть по телевизору. Здесь очень крутые мячи, ничего не болит — очень круто играть».

Жара, к слову, стала большой проблемой для теннисистов в предыдущий игровой день. На это в интервью «Чемпионату» указывали Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выигравшие парный матч.

Андреева. Вчера я сказала, что мне всё равно. Но сегодня я прямо почувствовала. Конкретный солнцепёк.

Шнайдер. Плюс стулья железные, от них конкретно отдаёт. К сожалению, солнце нельзя отключать.

Андреева. Да-да, ещё у нас болбой не мог разобраться, как правильно держать зонтик. Даже судье пришлось помочь.

А британец Джек Дрэйпер заявил, что ему пришлось пить «кипяток» — настолько раскалились бутылки! "Важную роль имела физическая подготовка, но я сказал судье, что очень плохо, что игрокам приходится пить практически кипяток, когда мы играем в условиях такой жары. Важно, чтобы у нас были хорошие холодильники, где вода оставалась бы холодной. Очень трудно восстанавливаться в таких условиях.

От жары нет спасения, даже при смене сторон. Я не играл в более жарких условиях, чем эти. Тело начинает по-настоящему бороться с тобой. Мы не должны тратить время на то, чтобы наполнять бутылку водой, вместо этого мы должны сидеть и отдыхать. Я просто считаю, что очень плохо, что они заставляют игроков проходить через такое на корте", — цитирует Дрэйпера Daily Mail.

Если Медведев обыграет Оже-Альяссима, то в четвертьфинале встретится либо с норвежцем Каспером Руудом (6), занимающим девятое место в рейтинге ATP, либо с аргентинцем Франсиско Серундоло, 26-й ракеткой мира, который несколько дней назад в полуфинале Умага обыграл Андрея Рублёва. Эксперты оценивают шансы Рууда примерно как 65 на 35, поэтому начнём с него.

Даниил Медведев — Каспер Рууд — 3−0

Как и в случае с Оже-Альяссимом, статистика может быть обманчива. Да, в первых трёх очных матчах Медведев не отдал Рууду ни сета, но на грунте они ещё ни разу не играли. А ведь именно на этом покрытии норвежец наиболее грозен. Весной этого года он завоевал два титула: «пятисотник» в Барселоне и турнир категорией ниже в Женеве. Не говоря уже о том, что Каспер дважды доходил до финала «Ролан Гаррос» (2022, 2023). За карьеру Рууд завоевал 12 титулов, и 11 из них — на грунте.

Даниил Медведев — Франсиско Серундоло — 0−0

С Серундоло Медведев ещё не играл, однако аргентинец также очень силён именно на самом медленном покрытии — классический южноамериканский грунтовик. Франсиско только-только выиграл турнир в Умаге и перед встречей с Руудом накопил серию из шести побед.

Если же заглянуть ещё чуть дальше, в грядущий полуфинал, то на этой стадии, если Медведев до неё дойдёт, соперником россиянина, скорее всего, станет четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас. Нам бы хотелось, чтобы это был Сафиуллин, однако у Алькараса, который тоже сегодня играет с Романом, объективно больше шансов. Об этом возможном противостоянии мы ещё успеем поговорить — лишь бы Даниил побеждал на Олимпиаде. Верим в нашего парня!

Ну и полуфинал в теннисе сам по себе не является гарантией медали — в отличие от того же олимпийского бокса, где оба проигравших в ½ финала получают по бронзе. Великий Новак Джокович после бронзы Пекина-2008 дважды занимал четвёртое место на Играх. В 2012 году Новак в матче за третье место проиграл аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, а в 2021-м — испанцу Пабло Карреньо-Бусте. В том же 2012-м схожая судьба постигла Марию Кириленко, которая в полуфинале уступила Марии Шараповой, а в бронзовой встрече — Виктории Азаренко. Наконец, не далее как три года назад обидное четвёртое место заняли Вероника Кудерметова и Елена Веснина, выступавшие в парном разряде.