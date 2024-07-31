Как Медведеву завоевать медаль на Олимпиаде: изучаем все расклады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Франция
6
9
4
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Стрельба из лука
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
10:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороПольшаБразилия
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороНорвегияВенгрия
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
10:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерЮлиан Херл / Александер Хорст
Бадминтон. Мужчины. Группа P
10:20скороНат НгуенВиктор Аксельсен
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороСиндху ПусарлаКристин Кууба
Гребля академическая. Мужчины
10:54скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы C/D
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное первенство. Микст. Гран При. День 2
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, командное первенство. Микст. Гран При. День 2
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКим ПоллингТейс Пина
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороИвайло ИвановКарамноб Сагаипов
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
11:00скороАргентинаИспания
Пляжный волейбол. Женщины. Группа F
11:00скороТаня Хуберли / Нина БруннерЛаура Людвиг / Луиза Липпман
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороАнка ПогачникДемос Мемнелум
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороКристиан ПарлатиДжон Джейн
Бадминтон. Мужчины. Группа L
11:10скороДжонатан КристиСен Лакшья
Бадминтон. Мужчины. Группа P
11:10скороМиша ЗильберманПринс Дахал
Бадминтон. Мужчины. Группа C
11:10скороКунлавут ВитидсарнКалле Кольонен
Бадминтон. Мужчины. Группа D
11:10скороКим Аструп / Андрес РассмусенТакуро Хоки / Юго Кобаяси
10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Как Медведеву завоевать медаль на Олимпиаде: изучаем все расклады

Для попадания в топ-3 Даниилу нужно выиграть ещё три матча. Сетка вроде бы не самая сложная, но есть нюансы.

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Даниил Медведев: как выступает на Олимпиаде-2024 в Париже, с кем играет, расписание, расклады, сетки | Источник: ТАСС

Пятая ракетка мира Даниил Медведев продолжает погоню за олимпийской мечтой. Победитель US Open 2021 года выиграл уже два матча на Олимпиаде-2024 в Париже, отдав в них в общей сложности всего только семь геймов. Чтобы завоевать медаль на Играх, Медведеву, имеющему четвёртый номер посева, необходимо выиграть ещё три матча: третий круг, четвертьфинал и либо полуфинал, либо матч за третье место.

В среду, 31 июля, Даниилу предстоит встреча ⅛ финала с 19-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом, 13-м сеяным. Игру россиянина с канадцем поставили на третий по значимости корт Симоны Матьё, где нет крыши. А прогноз погоды на этот день не очень хороший, так что в расписании возможны изменения. Однако по умолчанию будем считать, что матч, начало которого запланировано примерно на 16:00 мск, состоится.

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим — 7−0

В личных встречах у Медведева подавляющий перевес. Феликс ещё ни разу не обыгрывал Даниила, потерпев при этом семь поражений В этих поединках россиянин выиграл 17 сетов, а проиграл всего три. Эксперты оценивают его шансы примерно как 64 на 36. Но это не значит, что Медведеву и в этот раз будет легко.

Во-первых, все предыдущие матчи с Оже-Альяссимом проходили на харде, любимом покрытии Даниила. Грунт он не так чтобы любит. Канадец же в этом году словно бы вспомнил, что умеет играть на этом покрытии. На «Мастерсе» в Мадриде он вышел в свой первый финал на «тысячнике», где в борьбе уступил Андрею Рублёву: 6:4, 5:7, 5:7.

Во-вторых, в одном из предыдущих матчей с Феликсом Даниил был на волоске от поражения. В четвертьфинале Australian Open 2022 года Медведев проиграл первые две партии, спасся с матчбола и одержал сверхволевую победу: 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Перед новой встречей россиянин вспомнил тот матч и вместе с тем подчеркнул, что статистика личных встреч мало что значит. «В каком-то смысле это ничего не значит. Но это значит, что мне нравится с ним играть, а ему со мной нет. Это просто логика. Каждый матч — отдельная история. В Австралии у него был против меня матчбол. Посмотрим, что будет», — сказал Даниил в интервью «Чемпионату».

А ещё Медведев посетовал на «странное» расписание. Его матч второго круга с Себастьяном Офнером закончился поздно вечером по местному времени, а игру третьего раунда поставили на 15:00 по Парижу — на следующий день. «Было жарко? Очень! Завтра ещё играть рано. ITF славится этим, конечно. ATP старается подстраиваться, а здесь странное расписание. Свитолина вчера закончила ночью, сегодня играла рано. Посмотрим, как восстановлюсь», — сказал россиянин в интервью «Чемпионату».

И назвал мячи, которыми играют теннисисты, очень крутыми, в отличие от тех, что были на «Ролан Гаррос»: «С каждым днём здесь ощущаю, какие ужасные мячи на самом “Ролан Гаррос”. Их не посоветуешь ни одному любителю, потому что болят локти, плечо. Когда они тяжелейшие, топ-спины и резаные летят в сетку. Поэтому все подстраиваются как могут. Люди-то хорошо играют, когда финал смотрим, но в этом году уровень был так себе, если смотреть по телевизору. Здесь очень крутые мячи, ничего не болит — очень круто играть».

Жара, к слову, стала большой проблемой для теннисистов в предыдущий игровой день. На это в интервью «Чемпионату» указывали Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выигравшие парный матч.

Андреева. Вчера я сказала, что мне всё равно. Но сегодня я прямо почувствовала. Конкретный солнцепёк.
Шнайдер. Плюс стулья железные, от них конкретно отдаёт. К сожалению, солнце нельзя отключать.
Андреева. Да-да, ещё у нас болбой не мог разобраться, как правильно держать зонтик. Даже судье пришлось помочь.

А британец Джек Дрэйпер заявил, что ему пришлось пить «кипяток» — настолько раскалились бутылки! "Важную роль имела физическая подготовка, но я сказал судье, что очень плохо, что игрокам приходится пить практически кипяток, когда мы играем в условиях такой жары. Важно, чтобы у нас были хорошие холодильники, где вода оставалась бы холодной. Очень трудно восстанавливаться в таких условиях.

От жары нет спасения, даже при смене сторон. Я не играл в более жарких условиях, чем эти. Тело начинает по-настоящему бороться с тобой. Мы не должны тратить время на то, чтобы наполнять бутылку водой, вместо этого мы должны сидеть и отдыхать. Я просто считаю, что очень плохо, что они заставляют игроков проходить через такое на корте", — цитирует Дрэйпера Daily Mail.

Если Медведев обыграет Оже-Альяссима, то в четвертьфинале встретится либо с норвежцем Каспером Руудом (6), занимающим девятое место в рейтинге ATP, либо с аргентинцем Франсиско Серундоло, 26-й ракеткой мира, который несколько дней назад в полуфинале Умага обыграл Андрея Рублёва. Эксперты оценивают шансы Рууда примерно как 65 на 35, поэтому начнём с него.

Даниил Медведев — Каспер Рууд — 3−0

Как и в случае с Оже-Альяссимом, статистика может быть обманчива. Да, в первых трёх очных матчах Медведев не отдал Рууду ни сета, но на грунте они ещё ни разу не играли. А ведь именно на этом покрытии норвежец наиболее грозен. Весной этого года он завоевал два титула: «пятисотник» в Барселоне и турнир категорией ниже в Женеве. Не говоря уже о том, что Каспер дважды доходил до финала «Ролан Гаррос» (2022, 2023). За карьеру Рууд завоевал 12 титулов, и 11 из них — на грунте.

Даниил Медведев — Франсиско Серундоло — 0−0

С Серундоло Медведев ещё не играл, однако аргентинец также очень силён именно на самом медленном покрытии — классический южноамериканский грунтовик. Франсиско только-только выиграл турнир в Умаге и перед встречей с Руудом накопил серию из шести побед.

Если же заглянуть ещё чуть дальше, в грядущий полуфинал, то на этой стадии, если Медведев до неё дойдёт, соперником россиянина, скорее всего, станет четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас. Нам бы хотелось, чтобы это был Сафиуллин, однако у Алькараса, который тоже сегодня играет с Романом, объективно больше шансов. Об этом возможном противостоянии мы ещё успеем поговорить — лишь бы Даниил побеждал на Олимпиаде. Верим в нашего парня!

Ну и полуфинал в теннисе сам по себе не является гарантией медали — в отличие от того же олимпийского бокса, где оба проигравших в ½ финала получают по бронзе. Великий Новак Джокович после бронзы Пекина-2008 дважды занимал четвёртое место на Играх. В 2012 году Новак в матче за третье место проиграл аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, а в 2021-м — испанцу Пабло Карреньо-Бусте. В том же 2012-м схожая судьба постигла Марию Кириленко, которая в полуфинале уступила Марии Шараповой, а в бронзовой встрече — Виктории Азаренко. Наконец, не далее как три года назад обидное четвёртое место заняли Вероника Кудерметова и Елена Веснина, выступавшие в парном разряде.

Александр Насонов

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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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