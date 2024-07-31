Самые необычные спортсмены на Олимпиаде в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
6
2
2Япония
7
2
4
45Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Женщины. Группа А
14:30скороКитайСербия
Теннис. Мужчины. 3-й круг
14:30скороРоман СафиуллинКарлос Алькарас
Теннис. Женщины. 1/4 финала
14:30скороАнгелик КерберЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 1/4 финала
14:30скороБарбора КрейчиковаАнна Шмидлова
Теннис. Микст. 1/4 финала
14:30скороСара Эррани / Андреа ВивассориДеми Схурс / Уэсли Колкоф
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороИспанияЯпония
Бадминтон. Мужчины. Группа D
15:00скороЛи Янь / Ван Чи-ЛиньЛю Ю Чен/У Хун И
Бадминтон. Мужчины. Группа J
15:00скороКодай НараокаЧон Хек Чжин
Бадминтон. Женщины. Группа L
15:00скороКаролина МаринРэйчел Дарраг
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороНидерландыАвстралия
Теннис. Женщины. 2-й круг
15:30скороКоко Гауфф / Джессика ПегулаКаролина Мухова / Линда Носкова
Велоспорт - BMX. Мужчины
15:45скороФристайл. Мужчины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Группа D
15:50скороКента НишимотоБрайан Янг
Бадминтон. Женщины. Группа G
15:50скороТереза СвабиковаГрегория Мариска Тунджунг
Бадминтон. Женщины. Группа E
15:50скороТай Тзю ИнРатчанок Интанон
Теннис. Женщины. 2-й круг
16:00скороГабриэла Дабровски / Лейла ФернандесМирра Андреева / Диана Шнайдер
Теннис. Мужчины. 3-й круг
16:00скороФеликс Оже-АльяссимДаниил Медведев
Теннис. Женщины. 1/4 финала
16:00скороИга СвентекДэниэлл Коллинз
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороМэттью Эбден / Джор ПирсЯн-Леннард Штруфф / Доминик Кепфер
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
16:00скороАдриана ДиасСон Ген Пен
12:57 (мск), источник: РБК

Самые необычные спортсмены на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде в Париже выступают около 10,5 тыс. атлетов. «РБК Спорт» сделал подборку про примечательных спортсменов, которые выступают на олимпийском турнире.

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Источник: Al Bello / Getty Images

В Олимпийских играх 2024 года, которые стартовали 26 июля, принимают участие 206 стран, от каждой из которых в Париже выступает хотя бы один спортсмен.

На Играх 2024 года выступают 10,5 тыс. атлетов в 32 различных видах спорта и 339 дисциплинах. «РБК Спорт» сделал подборку про необычных спортсменов, которые выступают на олимпийском турнире.

Беременная саблистка

Источник: Al Bello / Getty Images

Египетская саблистка Нада Хафез выступала на Олимпиаде-2024 в Париже в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях среди женщин. 26‑летняя спортсменка одержала победу в своем первом поединке, но затем выбыла из борьбы в ⅛ финала, уступив сопернице из Южной Кореи Чон Хаюнг со счетом 7:15.

После поражения на Олимпиаде Хафез рассказала на своей странице, что выступала на седьмом месяце беременности.

«На самом деле на помосте нас было трое! Это были я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет малыш! У меня и моего ребенка было немало трудностей — как физических, так и эмоциональных. Мне повезло, что я разделила доверие моего мужа и моей семьи», — написала Хафез.

Самая взрослая теннисистка

Источник: Lintao Zhang/Getty Images

Люксембургская спортсменка Ни Сялянь установила возрастной рекорд Олимпиады, выиграв матч в настольном теннисе на летних Играх.

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Теннисистка, которой в июне исполнился 61 год, одержала победу над 31-летней турецкой спортсменкой Сибель Алтынкаей во втором раунде турнира по настольному теннису на Олимпиаде со счетом 4−2. В следующем круге представительница Люксембурга встретится с лидером мирового рейтинга китаянкой Сунь Инша.

Ни Сялянь стала самой возрастной победительницей матча олимпийского турнира в истории. Ни один игрок в настольный теннис не побеждал в матче на Олимпийских играх в более старшем возрасте.

Уроженка КНР выступает за команду Люксембурга с 1991 года. В общей сложности Ни Сялянь приняла участие в шести Олимпиадах (2000, 2008, 2012, 2016, 2020 и 2024). В ее активе две золотые медали чемпионата мира 1983 года и три титула чемпионки Европы (1998, 2002).

Вратарь гандбольной команды

Источник: Damien Meyer / Getty Images

Египетский гандболист Мохамед Али стад одним из самых примечательных игроков своей команды. Он выделяется за счет своих габаритов: при росте 190 см вратарь «Бенфики» весит более 100 кг.

Сборная Египта по гандболу провела два матча на Олимпийских играх: в первом туре египтяне победили Венгрию (35:32), а во втором уступили вице-чемпионам Игр-2020 в Токио Дании (27:30).

После двух матчей египетские гандболисты с двумя очками занимают третье место в группе с датчанами (4), норвежцами (4), венграми (2), французами (0) и аргентинцами (0).

Игрок НБА перешел в пляжный футбол

Источник: Reuters

Бывший игрок НБА Чейз Бадингер выступил на Олимпийских играх 2024 года в Париже в пляжном волейболе. 36-летний спортсмен получил место в сборной США.

В 2009 году Бадингер был выбран под 44-м номером на драфте НБА «Детройт Пистонс». Всего он провел в лиге семь сезонов и сыграл более 400 матчей за «Хьюстон Рокетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз».

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В 2012 году Бадингер поучаствовал в Матче звезд НБА — в конкурсе по броскам сверху один из данков ему даже помог выполнить рэпер Пи Дидди, но в конечном счете победу одержал Джереми Эванс.

После одного сезона в испанской «Басконии» (2016/17) Бадингер решил завязать с баскетболом и перешел в пляжный волейбол. При этом в студенческие годы Бадингер занимался двумя видами спорта — баскетболом и волейболом. В 2006 году он был признан игроком года волейбольной лиги Мидзуно, а в 2011-м участвовал в турнире по пляжному волейболу в Калифорнии.

Бадингер впервые выступил на Олимпийских играх. Он стал первым спортсменом, сыгравшим в НБА и принявшим участие в Олимпийских играх в пляжном волейболе. Бадингер также единственный спортсмен, сделавший карьеру в обоих видах спорта.

Альвина Цаканян

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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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