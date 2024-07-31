Польский епископ назвал Олимпиаду издевательством над христианскими корнями Европы
Петр Грегер добавил, что не будет смотреть ни одной передачи со спортивных арен Парижа.
Петр Грегер добавил, что не будет смотреть ни одной передачи со спортивных арен Парижа.
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проходящие в Париже Олимпийские игры превратились в издевательство над христианскими корнями Европы. Такое мнение в интервью Католическому информационному агентству выразил один из видных иерархов польской римско-католической церкви епископ Петр Грегер.
«С огромным сожалением вынужден признать, что праздник спорта, каким является Олимпиада, стал пространством издевательств над тем, что является христианскими корнями Европы», — сказал он.
«С горечью говорю как человек, интересующийся спортом, что для меня Олимпиада закончилась в момент [показа] церемонии открытия. Поэтому я не буду смотреть ни одной передачи со спортивных арен Парижа, — добавил епископ. — Соревнования спортсменов стали только предлогом для поведения, которому не хватает элементарного уважения».
Ранее церемонию открытия Олимпийских игр в Париже подверг критике архиепископ Кракова Марек Ендрашевский. «Оскорблены свыше миллиарда христиан, живущих во всем мире», — сказал он.
Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Кроме того, мероприятие отметилось другими казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи.
Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что на церемонии «имели место совершенно отвратительные моменты», и выразил сожаление, что МОК согласовал такое содержание представления.