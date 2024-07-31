Польский епископ назвал Олимпиаду издевательством над христианскими корнями Европы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проходящие в Париже Олимпийские игры превратились в издевательство над христианскими корнями Европы. Такое мнение в интервью Католическому информационному агентству выразил один из видных иерархов польской римско-католической церкви епископ Петр Грегер.

«С огромным сожалением вынужден признать, что праздник спорта, каким является Олимпиада, стал пространством издевательств над тем, что является христианскими корнями Европы», — сказал он.

«С горечью говорю как человек, интересующийся спортом, что для меня Олимпиада закончилась в момент [показа] церемонии открытия. Поэтому я не буду смотреть ни одной передачи со спортивных арен Парижа, — добавил епископ. — Соревнования спортсменов стали только предлогом для поведения, которому не хватает элементарного уважения».

Ранее церемонию открытия Олимпийских игр в Париже подверг критике архиепископ Кракова Марек Ендрашевский. «Оскорблены свыше миллиарда христиан, живущих во всем мире», — сказал он.

Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Кроме того, мероприятие отметилось другими казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи.