Симона Байлз раскритиковала еду в олимпийской деревне

«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», — цитирует Байлз RMC.

Другая американская гимнастка двукратный призер чемпионатов мира среди юниоров 16-летняя Хезли Ривера поддержала Байлз.

«Я не думаю, что еда здесь очень хорошая. Хотя французская кухня должна быть хорошей. Не уверена, что нас здесь кормят лучшим», — сказала Ривера.

Ранее сборная США выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх. В сумме за четыре вида дисциплин (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) американки получили от судей 171.296 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии. Тройку призеров замкнули гимнастки из Бразилии.

Для Симоны Байлз эта золотая медаль стала пятой в карьере. 27-летняя спортсменка принимает участие в своей третьей Олимпиаде.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе приехали 15 россиян. Они выступают в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.