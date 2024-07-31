Симона Байлз раскритиковала еду в олимпийской деревне

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Франция
6
9
4
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное первенство. Микст. Гран При. День 2
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, командное первенство. Микст. Гран При. День 2
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКим ПоллингТейс Пина
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороИвайло ИвановКарамноб Сагаипов
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороАнка ПогачникДемос Мемнелум
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороКристиан ПарлатиДжон Джейн
Бадминтон. Мужчины. Группа D
11:10скороКим Аструп / Андрес РассмусенТакуро Хоки / Юго Кобаяси
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороХан Чу-ЁпКармель Коне
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороАлександра СамарджичЛаерке Ольсен
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороГульноза МатниязоваМун Сон Хуи
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:30скороЕрлан ШеровИван Фелипе Силва Моралес
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
11:30скороЮАРВеликобритания
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:40скороГабриэлла ВиллемсМария Перес
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:40скороТристан МосахлишвилиКомроншох Устопириен
Триатлон. Мужчины
11:45скороМужчины. Финал
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:50скороАойфе КофланСабина Герчак
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:50скороКристиан ТотАлекс Крет
Баскетбол. Женщины. Группа А
12:00скороПуэрто-РикоИспания
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:00скороАйна Лаура Расоанайво РазафиКэти-Джемайма Йейтс Браун
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:00скороНоэль ван Т ЭндРафаэл Маседо
10:49 (мск), источник: Спорт Mail

Симона Байлз раскритиковала еду в олимпийской деревне

Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз высказалась о качестве еды на Олимпиаде в Париже.

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Источник: Reuters

«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», — цитирует Байлз RMC.

Другая американская гимнастка двукратный призер чемпионатов мира среди юниоров 16-летняя Хезли Ривера поддержала Байлз.

«Я не думаю, что еда здесь очень хорошая. Хотя французская кухня должна быть хорошей. Не уверена, что нас здесь кормят лучшим», — сказала Ривера.

Ранее сборная США выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх. В сумме за четыре вида дисциплин (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) американки получили от судей 171.296 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии. Тройку призеров замкнули гимнастки из Бразилии.

Для Симоны Байлз эта золотая медаль стала пятой в карьере. 27-летняя спортсменка принимает участие в своей третьей Олимпиаде.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе приехали 15 россиян. Они выступают в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.


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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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