«Я ее не уважаю». Топовую американку взбесило поведение лучшей теннисистки Китая на ОИ

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Франция
6
9
4
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
10:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороПольшаБразилия
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороНорвегияВенгрия
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
10:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерЮлиан Херл / Александер Хорст
Бадминтон. Мужчины. Группа P
10:20скороНат НгуенВиктор Аксельсен
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороСиндху ПусарлаКристин Кууба
Гребля академическая. Мужчины
10:54скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы C/D
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное первенство. Микст. Гран При. День 2
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, командное первенство. Микст. Гран При. День 2
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКим ПоллингТейс Пина
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороИвайло ИвановКарамноб Сагаипов
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
11:00скороАргентинаИспания
Пляжный волейбол. Женщины. Группа F
11:00скороТаня Хуберли / Нина БруннерЛаура Людвиг / Луиза Липпман
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороАнка ПогачникДемос Мемнелум
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороКристиан ПарлатиДжон Джейн
Бадминтон. Мужчины. Группа L
11:10скороДжонатан КристиСен Лакшья
Бадминтон. Мужчины. Группа P
11:10скороМиша ЗильберманПринс Дахал
Бадминтон. Мужчины. Группа C
11:10скороКунлавут ВитидсарнКалле Кольонен
Бадминтон. Мужчины. Группа D
11:10скороКим Аструп / Андрес РассмусенТакуро Хоки / Юго Кобаяси
10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я ее не уважаю». Топовую американку взбесило поведение лучшей теннисистки Китая на ОИ

Эмма Наварро выступила с резкими обвинениями в адрес Чжэн Циньвэнь, но конкретно суть своих претензий не пояснила.

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Олимпиада-2024: американка Эмма Наварро раскритиковала Чжэн Циньвэнь и заявила, что не уважает китайскую теннисистку | Источник: Getty Images

Китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла американку Эмму Наварро со счётом 6:7, 7:6, 6:1 в третьем круге Олимпиады в Париже. Матч длился 3 часа 15 минут и был полон драматичных моментов.

Во втором сете Циньвэнь отыграла матчбол при счете 3:5 и подачу на матч при 4:5. После этого Наварро расклеилась и практически не оказывала сопротивления в решающей партии.

Между Эммой и Чжэн состоялся, как показалось со стороны, не совсем приятный диалог во время рукопожатия у сетки. На пресс-конференции у Наварро спросили, что она сказала сопернице. И Эмма решила ответить, не подбирая выражений.

«Я ей сказала, что не уважаю её как спортсменку. По-моему, она ведёт себя очень агрессивно. И трудно играть с соперницей, которую ты не уважаешь. Но нужно отдать ей должное — она показала хороший теннис в конце. Сыграла лучше меня, так что надо её поздравить», — заявила Наварро.

Циньвэнь прокомментировала высказывание Эммы на своей пресс-конференции.

«Она сказала, что не знает, почему у меня много болельщиков. Кажется, она была недовольна моим поведением. Если ей что-то не нравится, она может мне сказать. И я бы хотела это исправить и стать лучше как игрок и как человек. Я рада, что она мне это сказала. Не буду считать это нападкой, потому что она проиграла», — сказала Циньвэнь.

Наварро выступила с довольно резким обвинением в адрес Циньвэнь, но конкретно суть своих претензий не раскрыла. Она сказала, что у Чжэн много болельщиков, однако это неудивительно. 21-летняя Циньвэнь является лучшей теннисисткой Китая, на последнем Australian Open она вышла в финал и максимально приблизилась к первому титулу на турнирах «Большого шлема» для страны со времён Ли На.

23-летняя Наварро пока такими успехами похвастать не может. Эмма — дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне. Она тоже совершает прорыв в нынешнем сезоне. В январе американка выиграла свой первый и пока единственный титул на уровне WTA — на турнире категории 250 в Хобарте, прямо сейчас входит в топ-15 мирового рейтинга, но всё-таки уступает соотечественницам Кори Гауфф, Джессике Пегуле, Даниэль Коллинз и Мэдисон Кис. На Олимпиаду настрой у многих теннисисток несопоставим с ТБШ, так что Эмма получила шанс преподнести сенсацию. Но на пути встала Циньвэнь, которую американка публично раскритиковала после матча.

Чем именно Эмме не угодила Чжэн и что она подразумевает под «агрессивным поведением»? Ответа на этот вопрос пока нет. Циньвэнь нельзя назвать самой приветливой теннисисткой WTA-тура, однако большинство её коллег в этом плане ничем в этом плане не отличаются. Мало кто из спортсменок излучает позитив на уровне постоянно улыбающейся итальянки Ясмин Паолини, в том числе и сама Наварро почти всегда хладнокровна и безэмоциональна на корте. Возможно, Эмма затаила обиду на Чжэн из-за того, что та переманила тренера Пере Рибу у её коллеги по сборной США Кори Гауфф? Кори хотела продолжить сотрудничество с Рибой, но особых претензий по поводу его ухода не высказывала. Тем более в данном случае вопросы больше к этичности поступка тренера, а не к Циньвэнь. И уж тем более непонятно, почему этот случай так зацепил Наварро.

Конечно, рядовые фанаты тенниса не видят, что происходит за пределами корта, однако ранее каких-то резких обвинений в адрес Чжэн не наблюдалось. Наварро не пояснила суть своего недовольства не только журналистам, но и самой китаянке, как можно понять по заявлению Циньвэнь, которая просит о дополнительной разъяснительной беседе. Чжэн отреагировала на выпад Эммы довольно дипломатично, хотя в последней фразе чувствуется определённая издёвка по отношению к сопернице. Впрочем, китаянка имела на это право, поскольку не она начала конфликт после матча.

Скорее всего, Наварро говорила на эмоциях. Она потерпела обидное поражение, когда победа была очень близка. В четвертьфинале Циньвэнь сыграет с трёхкратной чемпионкой ТБШ Анжеликой Кербер, для которой это последний турнир в карьере. Чжэн будет явным фаворитом и имеет отличные шансы выйти в полуфинал, где довольно вероятна встреча с Игой Свёнтек. Перед Чжэн замаячили реальные перспективы сыграть как минимум в матче за бронзовые медали, в то время как Наварро такой возможности лишилась.

Американские теннисистки в целом неудачно выступили в одиночном женском разряде ОИ, хотя ожидания от них были высокими. Джессика Пегула и Кори Гауфф вылетели ещё до Наварро, будучи фаворитами в матчах с Элиной Свитолиной и Донной Векич соответственно.

Эмма посеяна на Олимпиаде под 11-м номером, а Циньвэнь — под шестым. Победа китаянки выглядит ожидаемой, но всё-таки соперницы не так уж разнятся в классе. Наварро вполне могла пройти дальше, однако в ключевые моменты не справилась с нервами и выбыла из борьбы за медали. Из представительниц США в сетке осталась только Даниэль Коллинз, которую в четвертьфинале ждёт встреча с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, что на кортах «Ролан Гаррос» фактически является приговором для любой теннисистки.

Михаил Георгиев

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