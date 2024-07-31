«Я ее не уважаю». Топовую американку взбесило поведение лучшей теннисистки Китая на ОИ

Олимпиада-2024: американка Эмма Наварро раскритиковала Чжэн Циньвэнь и заявила, что не уважает китайскую теннисистку | Источник: Getty Images

Китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла американку Эмму Наварро со счётом 6:7, 7:6, 6:1 в третьем круге Олимпиады в Париже. Матч длился 3 часа 15 минут и был полон драматичных моментов.

Во втором сете Циньвэнь отыграла матчбол при счете 3:5 и подачу на матч при 4:5. После этого Наварро расклеилась и практически не оказывала сопротивления в решающей партии.

Между Эммой и Чжэн состоялся, как показалось со стороны, не совсем приятный диалог во время рукопожатия у сетки. На пресс-конференции у Наварро спросили, что она сказала сопернице. И Эмма решила ответить, не подбирая выражений.

«Я ей сказала, что не уважаю её как спортсменку. По-моему, она ведёт себя очень агрессивно. И трудно играть с соперницей, которую ты не уважаешь. Но нужно отдать ей должное — она показала хороший теннис в конце. Сыграла лучше меня, так что надо её поздравить», — заявила Наварро.

Циньвэнь прокомментировала высказывание Эммы на своей пресс-конференции.

«Она сказала, что не знает, почему у меня много болельщиков. Кажется, она была недовольна моим поведением. Если ей что-то не нравится, она может мне сказать. И я бы хотела это исправить и стать лучше как игрок и как человек. Я рада, что она мне это сказала. Не буду считать это нападкой, потому что она проиграла», — сказала Циньвэнь.

Наварро выступила с довольно резким обвинением в адрес Циньвэнь, но конкретно суть своих претензий не раскрыла. Она сказала, что у Чжэн много болельщиков, однако это неудивительно. 21-летняя Циньвэнь является лучшей теннисисткой Китая, на последнем Australian Open она вышла в финал и максимально приблизилась к первому титулу на турнирах «Большого шлема» для страны со времён Ли На.

23-летняя Наварро пока такими успехами похвастать не может. Эмма — дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне. Она тоже совершает прорыв в нынешнем сезоне. В январе американка выиграла свой первый и пока единственный титул на уровне WTA — на турнире категории 250 в Хобарте, прямо сейчас входит в топ-15 мирового рейтинга, но всё-таки уступает соотечественницам Кори Гауфф, Джессике Пегуле, Даниэль Коллинз и Мэдисон Кис. На Олимпиаду настрой у многих теннисисток несопоставим с ТБШ, так что Эмма получила шанс преподнести сенсацию. Но на пути встала Циньвэнь, которую американка публично раскритиковала после матча.

Чем именно Эмме не угодила Чжэн и что она подразумевает под «агрессивным поведением»? Ответа на этот вопрос пока нет. Циньвэнь нельзя назвать самой приветливой теннисисткой WTA-тура, однако большинство её коллег в этом плане ничем в этом плане не отличаются. Мало кто из спортсменок излучает позитив на уровне постоянно улыбающейся итальянки Ясмин Паолини, в том числе и сама Наварро почти всегда хладнокровна и безэмоциональна на корте. Возможно, Эмма затаила обиду на Чжэн из-за того, что та переманила тренера Пере Рибу у её коллеги по сборной США Кори Гауфф? Кори хотела продолжить сотрудничество с Рибой, но особых претензий по поводу его ухода не высказывала. Тем более в данном случае вопросы больше к этичности поступка тренера, а не к Циньвэнь. И уж тем более непонятно, почему этот случай так зацепил Наварро.

Конечно, рядовые фанаты тенниса не видят, что происходит за пределами корта, однако ранее каких-то резких обвинений в адрес Чжэн не наблюдалось. Наварро не пояснила суть своего недовольства не только журналистам, но и самой китаянке, как можно понять по заявлению Циньвэнь, которая просит о дополнительной разъяснительной беседе. Чжэн отреагировала на выпад Эммы довольно дипломатично, хотя в последней фразе чувствуется определённая издёвка по отношению к сопернице. Впрочем, китаянка имела на это право, поскольку не она начала конфликт после матча.

Скорее всего, Наварро говорила на эмоциях. Она потерпела обидное поражение, когда победа была очень близка. В четвертьфинале Циньвэнь сыграет с трёхкратной чемпионкой ТБШ Анжеликой Кербер, для которой это последний турнир в карьере. Чжэн будет явным фаворитом и имеет отличные шансы выйти в полуфинал, где довольно вероятна встреча с Игой Свёнтек. Перед Чжэн замаячили реальные перспективы сыграть как минимум в матче за бронзовые медали, в то время как Наварро такой возможности лишилась.

Американские теннисистки в целом неудачно выступили в одиночном женском разряде ОИ, хотя ожидания от них были высокими. Джессика Пегула и Кори Гауфф вылетели ещё до Наварро, будучи фаворитами в матчах с Элиной Свитолиной и Донной Векич соответственно.

Эмма посеяна на Олимпиаде под 11-м номером, а Циньвэнь — под шестым. Победа китаянки выглядит ожидаемой, но всё-таки соперницы не так уж разнятся в классе. Наварро вполне могла пройти дальше, однако в ключевые моменты не справилась с нервами и выбыла из борьбы за медали. Из представительниц США в сетке осталась только Даниэль Коллинз, которую в четвертьфинале ждёт встреча с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, что на кортах «Ролан Гаррос» фактически является приговором для любой теннисистки.