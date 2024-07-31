В легкой атлетике полетят мировые рекорды. Встречаем главный спорт Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Франция
6
9
4
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
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Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное первенство. Микст. Гран При. День 2
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, командное первенство. Микст. Гран При. День 2
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКим ПоллингТейс Пина
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороИвайло ИвановКарамноб Сагаипов
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороАнка ПогачникДемос Мемнелум
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороКристиан ПарлатиДжон Джейн
Бадминтон. Мужчины. Группа D
11:10скороКим Аструп / Андрес РассмусенТакуро Хоки / Юго Кобаяси
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороХан Чу-ЁпКармель Коне
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороАлександра СамарджичЛаерке Ольсен
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороГульноза МатниязоваМун Сон Хуи
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:30скороЕрлан ШеровИван Фелипе Силва Моралес
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
11:30скороЮАРВеликобритания
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:40скороГабриэлла ВиллемсМария Перес
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:40скороТристан МосахлишвилиКомроншох Устопириен
Триатлон. Мужчины
11:45скороМужчины. Финал
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:50скороАойфе КофланСабина Герчак
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:50скороКристиан ТотАлекс Крет
Баскетбол. Женщины. Группа А
12:00скороПуэрто-РикоИспания
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:00скороАйна Лаура Расоанайво РазафиКэти-Джемайма Йейтс Браун
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:00скороНоэль ван Т ЭндРафаэл Маседо
11:25 (мск), источник: Sports

В легкой атлетике полетят мировые рекорды. Встречаем главный спорт Олимпиады

Легкая атлетика — королевский вид и основа второй половины Олимпийских игр.

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Идеальный расклад — внимательно следить за каждой дисциплиной. Если такой возможности нет, но хочется зацепить главное, спешим на помощь: выделили 10 главных интриг, пропустить которые — спортивное преступление.

Мужской шест: Дюплантис идет за мировым рекордом

Источник: Reuters

К шесту последние лет 5 громадный интерес, и все это из-за одного человека — Мондо Дюплантиса. К 24 годам он сокрушил 8 мировых рекордов и в Париже будет бодаться с девятым.

Соперников у Армана давно нет. И если он просто победит, не взяв недосягаемые пока для человечества 6,25, то радоваться никто особо не будет. Швед примерно в той же ситуации, что Елена Исинбаева в Пекине-2008: мало золота, нужен рекорд!

Высота: Магучих в погоне за последним титулом — к 22 годам она выиграла все, что есть в легкой атлетике

Источник: AP 2023

Ярослава Магучих этим летом уже залетела в историю, побив мировой рекорд 37-летней давности. Со своими 2,10 м она — железобетонный фаворит Игр. Ей принадлежат мировые рекорды среди девушек до 18 лет (1,96), юниорок до 20 лет (2,04) и абсолютный (2,10).

Магучих выносила юношеские Олимпийские игры, юношеский ЧМ, чемпионаты Европы среди юниоров и молодежи, Европейские игры, «Бриллиантовую лигу», Евро (и в манеже, и на стадионе), чемпионаты мира (и зимой, и летом). Единственный пока не покоренный турнир — Олимпийские игры. И к 22 годам она может закрыть абсолютно все, что есть в легкой атлетике. К этому отличные предпосылки.

Мужская высота в этом году на скромности. Первый в очереди на золото — Джанмарко Тамбери. Тот самый, который попилил победу с Мутазом Баршимом в Токио-2020. В июне итальянец выиграл Евро с красивым прыжком на 2,37 м. Судя по течению сезона, этого легко хватит для очередного золотого перфоманса.

100 м: таинственный ямаец против шоумена из Америки

Сотка — традиционно самый рейтинговый вид Олимпиады. С уходом Болта огня стало меньше, но посмотреть на быстрейших людей планеты — всегда отдельное удовольствие.

Главный здесь Ноа Лайлс — действующий чемпион мира на 100 и 200 (в Париже хочет пробежать еще и эстафету 4×400, его уже ставили в команду на зимнем ЧМ). Любит эпатировать, не стесняется троллить НБА, у него лучшие секунды на 200 м в этом сезоне — 19,53.

И как раз по 200 особых сомнений нет — там он вне зоны доступа. Но вот сотка под большим вопросом.

Потому что этот год явил нам новое чудо — Кишана Томпсона. 23-летний парень из Ямайки дал 9,77 на отборе. А пока все гадали, разовая ли это акция и все ли нормально в Кингстоне с секундомерами, заскочил на один старт в Европу — и в издевательски легком стиле, с расстегнутым комбезом, скатал 9,91.

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Лайлс 20 июля ответил личником в Лондоне — 9,81. Но кто кого задавит, когда они выйдут на соседние дорожки — интрига.

Есть еще отряд менявших 9,90 американцев, ямайцев, африканцев и победивший в Токио итальянец Джейкобс, но все они представляются героями второго плана.

В королевы женского спринта метит Шэ’Карри Ричардсон. Самая гламурная мадам современной легкой атлетики. Она коллабится со звездными рэперами, поражает маникюром, периодически игнорирует журналистов (что для Америки нонсенс) и имеет лучший результат года на 100 м — 10,71.

Токио Ричардсон пропустила из-за марихуаны, но в Париже должна сверкнуть.

400 м с/б: самая суровая дистанция Олимпиады в Париже

Как же Фемке Бол не повезло со временем! В другую эпоху обаятельная голландка стала бы примой — она фантастически быстра. Намного сильнее всех, кто был на 400 с/б.

Всех, кроме одного человека — Сидни Маклафлин-Леврон. И беда Бол в том, что Сидни — ровесница Фемке. Маклафлин побежит в Париже за шестым мировым рекордом. И еще прокатит две эстафеты — классическую и микст. Скорее всего, из Франции она уедет пятикратной олимпийской чемпионкой.

Источник: AP 2023

Ладно хоть гладкие 400 американка оставила девчонкам — могла бы забрать и их.

А вот в мужских длинных барьерах хаос. Американец Рэй Бенджамин, бразилец Алисон дос Сантос и норвежец Карстен Вархольм давно секут поляну на троих. Никого и близко не видно.

● Дос Сантос затащил ЧМ-2022 в Юджине — с рекордом Южной Америки (46,29).

● Бенджамин — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, но все в эстафетах 4×400. К трону на 400 с/б, несмотря на рекорд Северной Америки (46,19), его не пускают два известных товарища. При этом Рэй — лидер нынешнего сезона (46,46).

● Наконец, Вархольм. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, рекордсмен мира (45,94). Все бы хорошо, но этим летом норвежец не блещет: в Осло его обыграл дос Сантос, а в Монако — Бенджамин. Лучшей бег — 46,70. Поэтому вопрос по Парижу открыт.

Длина и тройной: молодежь посходила с ума!

В женских горизонтальных прыжках ничего необычного не происходит. А вот в мужских — красота.

19-летний итальянец Маттиа Фурлани несколько раз за сезон переписал юниорский мировой рекорд, докрутив его до 8,38. И это очень серьезно. Не боится тинейджера разве что Милтадис Тентоглу — великий грек этим летом засадил 8,65 на Евро. Так далеко никто в мире не летал 5 лет.

На том же Евро был еще более впечатляющий прыжок: 23-летний Джордан Диаз Фортун, представляющий Испанию (хотя он кубинец), засандалил 18,18 в тройном. Это третий результат в мировой истории, всего 11 см до легендарного мирового рекорда Джонатана Эдвардса, который держится 29 лет. Может, в Париже его, наконец, перепишут?

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1500 м: дуэль Керра и Ингебригтсена!

Якоб Ингебригтсен доказал, что белые могут доминировать в стайерских бегах. Он топтал всех на 1500 и 5000 — и африканцев, и американцев, что уж говорить о европейцах. До рекорда Хишама Эль-Герружа на полторашке осталось полшажочка.

Но загвоздка в том, что два последних ЧМ Якоб проиграл британцам: Юджин-2022 — Уайтману, Будапешт-2023 — Керру. И Джош планирует повторить все в Париже. Он не стесняется говорить, что сильнее норвежца, и по слогам расписывает тактику, с которой победит. При этом насколько сейчас готов Керр, никто не знает — он тихарится и не стартовал в этом году на 1500 м ни разу. Ой, что будет на Олимпиаде!

Дополнительные мазки про каждого. Якоб судится с собственным отцом, который тренировал его, и надеется, что папа окажется за решеткой — за чрезмерное моральное и физическое давление на братьев Ингебригтсенов. Джош на главные старты возит домашнюю утварь — чтобы номер был уютнее и ему на душе было спокойнее.

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У женщин все куда прозрачнее: победит Фейт Кипьегон.

Кенийка в этом сезоне уже подтянула свой же мировой рекорд до 3.49,04, помешать ей выиграть 1500 м на третьих Олимпийских играх подряд не может ничего. Больше того, Фейт попробует взять еще и 5000. На ЧМ-2023 золотой дубль ей уже дался.

Метания: что там с литовцем, который весной разблокировал старейший рекорд в легкой атлетике?

Миколас Алекна — один из хедлайнеров года. Весной на местечковых соревнованиях в США 21-летний литовец побил в диске рекорд Юргена Шульта, простоявший 38 лет: 74,35 vs 74,08.

Алекна давно на слуху. Во-первых, Виргилиус, его отец, двукратный олимпийский чемпион в диске. Во-вторых, сам Миколас первую медаль чемпионата мира зацепил в 19 лет — это пугающе юный возраст для метаний. И вот теперь этот рекордище.

Одновременно с такой рекламой Миколас на Евро в Риме стал только третьим, поэтому о его доминировании речи не идет — Алекна-младший пока нестабилен.

Еще одна интрига из сектора силачей — ядро. Никто в этой дисциплине не выигрывал три Олимпиады подряд. У рекордсмена мира Райана Краузера золото Рио и Токио.

Если судить по результатам последних сезонов, он легко должен забирать и Париж. Вот только последний старт перед Играми американец внезапно проиграл итальянцу Леонардо Фаббри. И это может пошатнуть уверенность Райана, да и остальные наверняка поверили в себя.

Марафон: Кипчоге против Бекеле — битва 40-летних легенд

Едва ли кто-то из них победит — это слишком сказочный сюжет. Кипчоге в этом году стукнет 40, Бекеле — 42. Первые золотые медали на чемпионатах мира кениец и эфиоп брали как раз в Париже — только это было в 2003-м.

Кенениса — трехкратный олимпийский чемпион (правда, это дела времен Афин и Пекина). Элиуд взял две последние Олимпиады в марафоне.

Их давно списывают. Однако Кипчоге выкосил Берлинский марафон-2023 с 2:02.42. А Бекеле в этом году стал вторым в Лондоне с 2:04.15. Поэтому ветераны все еще в игре. И такой финал их 21-летнего противостояния — подарок для всех нас.

110 с/б: мировой рекорд, за тобой идут!

Грант Холлуэй выиграл три последних чемпионата мира. На национальном чемпионате-2021 он пощупал мировой рекорд — 12,81 против 12,80. В этом сезоне бежал 12,86. Но при таком доминировании американец умудрился отдать Олимпийские игры в Токио приятелю Сергея Шубенкова Ханслу Парчменту из Ямайки.

В Париже Холлуэй может решить одним стартом два вопроса: и с олимпийским золотом, и с мировым рекордом.

Бонус: Сиффан Хассан, она побежит все — от 1500 до марафона

Героические бегуны есть на стипле и 10000 м, точно заберет 800 м Келли Ходжкинсон, а на той же дистанции у мужчин в этом сезоне сумасшествие.

Но я просто не могу не включить в десятку интриг Сифан Хассан. На ЧМ-2019 голландка выиграла 1500 и 10000, на Олимпиаде в Токио — 5000+10000. В 2023-м дебютировала в марафоне — и сходу дала по рекорду Европы и второму результату в истории (2:13.44). У Хассан, к слову, рекорды континента на 1500, 3000, 5000, 10000.

Так вот, в Париже она собирается устроить перформанс а-ля Пааво Нурми: Сиффан заявилась на 1500, 5000, 10000 и марафон. Судя по результатам этого сезона, Хассан к квадруплу не готова совершенно. Но подобные смелость и амбиции точно заслуживают того, чтобы внимательно следить за этой попыткой.

Владимир Иванов

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Тихонов — о россиянах на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается»
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