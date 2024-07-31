В легкой атлетике полетят мировые рекорды. Встречаем главный спорт Олимпиады

Идеальный расклад — внимательно следить за каждой дисциплиной. Если такой возможности нет, но хочется зацепить главное, спешим на помощь: выделили 10 главных интриг, пропустить которые — спортивное преступление.

Мужской шест: Дюплантис идет за мировым рекордом

К шесту последние лет 5 громадный интерес, и все это из-за одного человека — Мондо Дюплантиса. К 24 годам он сокрушил 8 мировых рекордов и в Париже будет бодаться с девятым.

Соперников у Армана давно нет. И если он просто победит, не взяв недосягаемые пока для человечества 6,25, то радоваться никто особо не будет. Швед примерно в той же ситуации, что Елена Исинбаева в Пекине-2008: мало золота, нужен рекорд!

Высота: Магучих в погоне за последним титулом — к 22 годам она выиграла все, что есть в легкой атлетике

Ярослава Магучих этим летом уже залетела в историю, побив мировой рекорд 37-летней давности. Со своими 2,10 м она — железобетонный фаворит Игр. Ей принадлежат мировые рекорды среди девушек до 18 лет (1,96), юниорок до 20 лет (2,04) и абсолютный (2,10).

Магучих выносила юношеские Олимпийские игры, юношеский ЧМ, чемпионаты Европы среди юниоров и молодежи, Европейские игры, «Бриллиантовую лигу», Евро (и в манеже, и на стадионе), чемпионаты мира (и зимой, и летом). Единственный пока не покоренный турнир — Олимпийские игры. И к 22 годам она может закрыть абсолютно все, что есть в легкой атлетике. К этому отличные предпосылки.

Мужская высота в этом году на скромности. Первый в очереди на золото — Джанмарко Тамбери. Тот самый, который попилил победу с Мутазом Баршимом в Токио-2020. В июне итальянец выиграл Евро с красивым прыжком на 2,37 м. Судя по течению сезона, этого легко хватит для очередного золотого перфоманса.

100 м: таинственный ямаец против шоумена из Америки

Сотка — традиционно самый рейтинговый вид Олимпиады. С уходом Болта огня стало меньше, но посмотреть на быстрейших людей планеты — всегда отдельное удовольствие.

Главный здесь Ноа Лайлс — действующий чемпион мира на 100 и 200 (в Париже хочет пробежать еще и эстафету 4×400, его уже ставили в команду на зимнем ЧМ). Любит эпатировать, не стесняется троллить НБА, у него лучшие секунды на 200 м в этом сезоне — 19,53.

И как раз по 200 особых сомнений нет — там он вне зоны доступа. Но вот сотка под большим вопросом.

Потому что этот год явил нам новое чудо — Кишана Томпсона. 23-летний парень из Ямайки дал 9,77 на отборе. А пока все гадали, разовая ли это акция и все ли нормально в Кингстоне с секундомерами, заскочил на один старт в Европу — и в издевательски легком стиле, с расстегнутым комбезом, скатал 9,91.

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Лайлс 20 июля ответил личником в Лондоне — 9,81. Но кто кого задавит, когда они выйдут на соседние дорожки — интрига.

Есть еще отряд менявших 9,90 американцев, ямайцев, африканцев и победивший в Токио итальянец Джейкобс, но все они представляются героями второго плана.

В королевы женского спринта метит Шэ’Карри Ричардсон. Самая гламурная мадам современной легкой атлетики. Она коллабится со звездными рэперами, поражает маникюром, периодически игнорирует журналистов (что для Америки нонсенс) и имеет лучший результат года на 100 м — 10,71.

Токио Ричардсон пропустила из-за марихуаны, но в Париже должна сверкнуть.

400 м с/б: самая суровая дистанция Олимпиады в Париже

Как же Фемке Бол не повезло со временем! В другую эпоху обаятельная голландка стала бы примой — она фантастически быстра. Намного сильнее всех, кто был на 400 с/б.

Всех, кроме одного человека — Сидни Маклафлин-Леврон. И беда Бол в том, что Сидни — ровесница Фемке. Маклафлин побежит в Париже за шестым мировым рекордом. И еще прокатит две эстафеты — классическую и микст. Скорее всего, из Франции она уедет пятикратной олимпийской чемпионкой.

Ладно хоть гладкие 400 американка оставила девчонкам — могла бы забрать и их.

А вот в мужских длинных барьерах хаос. Американец Рэй Бенджамин, бразилец Алисон дос Сантос и норвежец Карстен Вархольм давно секут поляну на троих. Никого и близко не видно.

● Дос Сантос затащил ЧМ-2022 в Юджине — с рекордом Южной Америки (46,29).

● Бенджамин — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, но все в эстафетах 4×400. К трону на 400 с/б, несмотря на рекорд Северной Америки (46,19), его не пускают два известных товарища. При этом Рэй — лидер нынешнего сезона (46,46).

● Наконец, Вархольм. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, рекордсмен мира (45,94). Все бы хорошо, но этим летом норвежец не блещет: в Осло его обыграл дос Сантос, а в Монако — Бенджамин. Лучшей бег — 46,70. Поэтому вопрос по Парижу открыт.

Длина и тройной: молодежь посходила с ума!

В женских горизонтальных прыжках ничего необычного не происходит. А вот в мужских — красота.

19-летний итальянец Маттиа Фурлани несколько раз за сезон переписал юниорский мировой рекорд, докрутив его до 8,38. И это очень серьезно. Не боится тинейджера разве что Милтадис Тентоглу — великий грек этим летом засадил 8,65 на Евро. Так далеко никто в мире не летал 5 лет.

На том же Евро был еще более впечатляющий прыжок: 23-летний Джордан Диаз Фортун, представляющий Испанию (хотя он кубинец), засандалил 18,18 в тройном. Это третий результат в мировой истории, всего 11 см до легендарного мирового рекорда Джонатана Эдвардса, который держится 29 лет. Может, в Париже его, наконец, перепишут?

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1500 м: дуэль Керра и Ингебригтсена!

Якоб Ингебригтсен доказал, что белые могут доминировать в стайерских бегах. Он топтал всех на 1500 и 5000 — и африканцев, и американцев, что уж говорить о европейцах. До рекорда Хишама Эль-Герружа на полторашке осталось полшажочка.

Но загвоздка в том, что два последних ЧМ Якоб проиграл британцам: Юджин-2022 — Уайтману, Будапешт-2023 — Керру. И Джош планирует повторить все в Париже. Он не стесняется говорить, что сильнее норвежца, и по слогам расписывает тактику, с которой победит. При этом насколько сейчас готов Керр, никто не знает — он тихарится и не стартовал в этом году на 1500 м ни разу. Ой, что будет на Олимпиаде!

Дополнительные мазки про каждого. Якоб судится с собственным отцом, который тренировал его, и надеется, что папа окажется за решеткой — за чрезмерное моральное и физическое давление на братьев Ингебригтсенов. Джош на главные старты возит домашнюю утварь — чтобы номер был уютнее и ему на душе было спокойнее.

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У женщин все куда прозрачнее: победит Фейт Кипьегон.

Кенийка в этом сезоне уже подтянула свой же мировой рекорд до 3.49,04, помешать ей выиграть 1500 м на третьих Олимпийских играх подряд не может ничего. Больше того, Фейт попробует взять еще и 5000. На ЧМ-2023 золотой дубль ей уже дался.

Метания: что там с литовцем, который весной разблокировал старейший рекорд в легкой атлетике?

Миколас Алекна — один из хедлайнеров года. Весной на местечковых соревнованиях в США 21-летний литовец побил в диске рекорд Юргена Шульта, простоявший 38 лет: 74,35 vs 74,08.

Алекна давно на слуху. Во-первых, Виргилиус, его отец, двукратный олимпийский чемпион в диске. Во-вторых, сам Миколас первую медаль чемпионата мира зацепил в 19 лет — это пугающе юный возраст для метаний. И вот теперь этот рекордище.

Одновременно с такой рекламой Миколас на Евро в Риме стал только третьим, поэтому о его доминировании речи не идет — Алекна-младший пока нестабилен.

Еще одна интрига из сектора силачей — ядро. Никто в этой дисциплине не выигрывал три Олимпиады подряд. У рекордсмена мира Райана Краузера золото Рио и Токио.

Если судить по результатам последних сезонов, он легко должен забирать и Париж. Вот только последний старт перед Играми американец внезапно проиграл итальянцу Леонардо Фаббри. И это может пошатнуть уверенность Райана, да и остальные наверняка поверили в себя.

Марафон: Кипчоге против Бекеле — битва 40-летних легенд

Едва ли кто-то из них победит — это слишком сказочный сюжет. Кипчоге в этом году стукнет 40, Бекеле — 42. Первые золотые медали на чемпионатах мира кениец и эфиоп брали как раз в Париже — только это было в 2003-м.

Кенениса — трехкратный олимпийский чемпион (правда, это дела времен Афин и Пекина). Элиуд взял две последние Олимпиады в марафоне.

Их давно списывают. Однако Кипчоге выкосил Берлинский марафон-2023 с 2:02.42. А Бекеле в этом году стал вторым в Лондоне с 2:04.15. Поэтому ветераны все еще в игре. И такой финал их 21-летнего противостояния — подарок для всех нас.

110 с/б: мировой рекорд, за тобой идут!

Грант Холлуэй выиграл три последних чемпионата мира. На национальном чемпионате-2021 он пощупал мировой рекорд — 12,81 против 12,80. В этом сезоне бежал 12,86. Но при таком доминировании американец умудрился отдать Олимпийские игры в Токио приятелю Сергея Шубенкова Ханслу Парчменту из Ямайки.

В Париже Холлуэй может решить одним стартом два вопроса: и с олимпийским золотом, и с мировым рекордом.

Бонус: Сиффан Хассан, она побежит все — от 1500 до марафона

Героические бегуны есть на стипле и 10000 м, точно заберет 800 м Келли Ходжкинсон, а на той же дистанции у мужчин в этом сезоне сумасшествие.

Но я просто не могу не включить в десятку интриг Сифан Хассан. На ЧМ-2019 голландка выиграла 1500 и 10000, на Олимпиаде в Токио — 5000+10000. В 2023-м дебютировала в марафоне — и сходу дала по рекорду Европы и второму результату в истории (2:13.44). У Хассан, к слову, рекорды континента на 1500, 3000, 5000, 10000.

Так вот, в Париже она собирается устроить перформанс а-ля Пааво Нурми: Сиффан заявилась на 1500, 5000, 10000 и марафон. Судя по результатам этого сезона, Хассан к квадруплу не готова совершенно. Но подобные смелость и амбиции точно заслуживают того, чтобы внимательно следить за этой попыткой.