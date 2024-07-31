Появилось видеообращение Рыбакиной после отказа от ОИ-2024

«Дорогие болельщики Казахстана, наконец-то, я могу лично вам сообщить, насколько я сильно расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную Казахстана. Я готовилась с командой и, к сожалению, перед началом соревнований заболела, пролежала с температурой и у меня были проблемы с дыханием и врачи запретили мне выходить на корт. Хотела бы извиниться перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды. Я безумно расстроена, так как достаточно много работаю со своей командой и хотела бы завоевать медаль. В прошлый раз на Олимпиаде в Токио я была достаточно близка и, конечно же, это была моя большая цель. Надеюсь, я смогу скоро выйти на корт, и хочу поблагодарить всех своих соотечественников, потому что каждый раз играя на разных частях мира, я всегда получаю колоссальную поддержку, и всегда безумно рада видеть флаги на стадионах. Большое спасибо! И надеюсь на ближайшее возвращение на корт», — сказала Рыбакина.