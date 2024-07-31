В IBA прокомментировали допуск к ОИ ранее отстраненных боксеров
На Олимпийские игры в Париже допущены спортсменки, дисквалифицированные на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.
На Олимпийские игры в Париже допущены спортсменки, дисквалифицированные на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.
Иман Хелиф из Алжира и представительница Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов были допущены до участия в Играх в Париже.
«IBA всегда находится на стороне спортсменов и придерживается правил честной конкуренции в спорте. Именно поэтому действуют строгие правила допуска. Ни один спортсмен не должен получать незаконное преимущество», — приводит ТАСС слова представителя Международной ассоциации бокса.
Хелиф и Линь Юйтин выступали на прошлой Олимпиаде в Токио. По информации газеты The Guardian, во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели они провалили гендерный тест. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг.
Во время чемпионата мира в Индии президент IBA Умар Кремлев заявил, что ряд спортсменов пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что они имеют мужские XY-хромосомы.