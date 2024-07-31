В IBA прокомментировали допуск к ОИ ранее отстраненных боксеров

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Иман Хелиф из Алжира и представительница Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов были допущены до участия в Играх в Париже.

«IBA всегда находится на стороне спортсменов и придерживается правил честной конкуренции в спорте. Именно поэтому действуют строгие правила допуска. Ни один спортсмен не должен получать незаконное преимущество», — приводит ТАСС слова представителя Международной ассоциации бокса.

Хелиф и Линь Юйтин выступали на прошлой Олимпиаде в Токио. По информации газеты The Guardian, во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели они провалили гендерный тест. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг.