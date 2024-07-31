Олимпиада-2024: Змушко не вышла в полуфинал на дистанции 200 м брассом

Источник: Белта

Дневную программу среды в плавательном бассейне открыли предварительные заплывы на дистанции 200 м брассом, на старт которых вышли 23 девушки. Наша Алина Змушко приняла участие в первом отборочном заплыве, где финишировала седьмой с результатом 2 мин. 28,19 сек. В общей таблице время белоруски оказалось 21-м, в вечерние полуфиналы прошли 16 сильнейших спортсменок.

Ранее на Олимпиаде Змушко выступала на дистанции вдвое короче. В полуфинале стометровки брассом Алина обновила собственный национальный рекорд, а в решающем заплыве замкнула восьмерку. В этой же дисциплине у мужчин наш Илья Шиманович остался без финала, заняв в итоговом протоколе 10-е место.