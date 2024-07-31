Джоэл Эмбиид высказался после освистывания от французов на Олимпиаде в Париже | Источник: Getty Images

Во время матча с Сербией некоторые фанаты на трибунах свистели в адрес Эмбиида. Напомним, игрок мог выбрать сборную Франции, но в итоге предпочёл ей национальную команду США.

«Моя реакция? Никакой реакции. Я американец и играю за сборную США», — приводит слова Эмбиида The Athletic.