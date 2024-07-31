Казахстан потерял третьего боксера на Олимпиаде в Париже
Сборная Казахстана по боксу понесла третьею потерю на Олимпийских играх-2024, проходящих в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по боксу понесла третьею потерю на Олимпийских играх-2024, проходящих в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
Так, Махмуд Сабырхан сенсационно проиграл в первом же бою. В ⅛ финала весовой категории до 57 килограммов казахстанцу противостоял испанец Хосе Кильес — серебряный призер Европейских игр-2024 и чемпионата Европы-2022. Итогом противостояния стала победа представителя Испании единогласным решением судей.
В четвертьфинале соперником Кильеса будет действующий чемпион мира из Узбекистана Абдумалик Халоков. Отметим, что Сабырхан — тоже действующий чемпион мира, но в весе до 54 килограммов.
Таким образом, на Олимпиаде-2024 в противостоянии Казахстан — Испания счет 0:2 в пользу соперника. Ранее тяжеловес Камшыбек Кункабаев (+92) сенсационно уступил Айюбу Гадфе.
До этого с олимпийского турнира вылетел и капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов (71 кг).
Напомним, Казахстан был представлен на Олимпиаде-2024 во всех семи весах у мужчин. Таким образом, борьбу за медали продолжают четыре боксера: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг).