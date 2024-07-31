Казахстан потерял третьего боксера на Олимпиаде в Париже

Источник: Турар Казангапов

Так, Махмуд Сабырхан сенсационно проиграл в первом же бою. В ⅛ финала весовой категории до 57 килограммов казахстанцу противостоял испанец Хосе Кильес — серебряный призер Европейских игр-2024 и чемпионата Европы-2022. Итогом противостояния стала победа представителя Испании единогласным решением судей.

В четвертьфинале соперником Кильеса будет действующий чемпион мира из Узбекистана Абдумалик Халоков. Отметим, что Сабырхан — тоже действующий чемпион мира, но в весе до 54 килограммов.

Таким образом, на Олимпиаде-2024 в противостоянии Казахстан — Испания счет 0:2 в пользу соперника. Ранее тяжеловес Камшыбек Кункабаев (+92) сенсационно уступил Айюбу Гадфе.

До этого с олимпийского турнира вылетел и капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов (71 кг).