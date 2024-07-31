Усик выплатит украинским боксерам деньги за медали на Олимпиаде

«Усик сказал боксерам, что если, они завоюют медали на Олимпийских играх, он лично даст им призовые деньги. Из своего кармана.



Он даст им деньги за бронзу, серебро и золото. За первое место — $ 80 тыс., за второе место, серебряную медаль — $ 70 тыс. И за бронзу $ 50 тыс.», — приводит слова тренера национальной сборной Украины Дмитрия Сосновского издание Reuters.

На Олимпиаде выступят три украинских боксера: Айдер Абдураимов в весовой категории до 57 кг, Александр Хижняк (до 80 кг) и Дмитрий Ловчинский (до 92 кг).

Ранее Александр Усик объяснил, почему не купил автомобиль Rolls-Royce после победы над британцем Тайсоном Фьюри.