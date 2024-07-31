Усик выплатит украинским боксерам деньги за медали на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
6
2
2Япония
7
2
4
45Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Расписание событий
Бокс. Женщины. 1/8 финала
13:52скороШантель Джордан РидХадиджа Марди
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороЯпонияАргентина
Теннис. Мужчины. 3-й круг
14:00скороЛоренцо МузеттиТэйлор Фритц
Бокс. Женщины. 1/4 финала
14:08скороЯн ВэньлуНаталья Шадрина
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:15скороАвстралияСША
Баскетбол. Женщины. Группа А
14:30скороКитайСербия
Теннис. Мужчины. 3-й круг
14:30скороРоман СафиуллинКарлос Алькарас
Теннис. Женщины. 1/4 финала
14:30скороАнгелик КерберЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 1/4 финала
14:30скороБарбора КрейчиковаАнна Шмидлова
Теннис. Микст. 1/4 финала
14:30скороСара Эррани / Андреа ВивассориДеми Схурс / Уэсли Колкоф
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
14:30скороТомаш Махач / Адам ПавлашекКевин Кравиц / Тим Пюц
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороИспанияЯпония
Бадминтон. Мужчины. Группа D
15:00скороЛи Янь / Ван Чи-ЛиньЛю Ю Чен/У Хун И
Бадминтон. Мужчины. Группа J
15:00скороКодай НараокаЧон Хек Чжин
Бадминтон. Женщины. Группа L
15:00скороКаролина МаринРэйчел Дарраг
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороНидерландыАвстралия
Бадминтон. Мужчины. Группа D
15:05скороКим Аструп / Андрес РассмусенТакуро Хоки / Юго Кобаяси
Теннис. Женщины. 2-й круг
15:30скороКоко Гауфф / Джессика ПегулаКаролина Мухова / Линда Носкова
Велоспорт - BMX. Мужчины
15:45скороФристайл. Мужчины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Группа D
15:50скороКента НишимотоБрайан Янг
14:51 (мск), источник: Спорт Mail

Усик выплатит украинским боксерам деньги за медали на Олимпиаде

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик пообещал выплатить деньги соотечественникам, которые выиграют медали в боксе на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: AP 2023

«Усик сказал боксерам, что если, они завоюют медали на Олимпийских играх, он лично даст им призовые деньги. Из своего кармана.

Он даст им деньги за бронзу, серебро и золото. За первое место — $ 80 тыс., за второе место, серебряную медаль — $ 70 тыс. И за бронзу $ 50 тыс.», — приводит слова тренера национальной сборной Украины Дмитрия Сосновского издание Reuters.

На Олимпиаде выступят три украинских боксера: Айдер Абдураимов в весовой категории до 57 кг, Александр Хижняк (до 80 кг) и Дмитрий Ловчинский (до 92 кг).

Ранее Александр Усик объяснил, почему не купил автомобиль Rolls-Royce после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе приехали 15 россиян. Они выступают в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

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