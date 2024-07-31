Кореянка Ким Е Джи покорила болельщиков Олимпиады взглядом убийцы и плюшевой игрушкой | Источник: Reuters

Корейская специалистка по пулевой стрельбе Ким Е Джи неожиданно получила огромную популярность, даже не выиграв золотую медаль Парижа-2024. В стрельбе из пистолета с 10 метров девушка завоевала серебро, но медийный успех ей принесли не результаты, а ее образ во время соревнований.

Дело в сочетании той хладнокровности и суровости, с которыми Ким поражала мишени, и игрушки, висящей на ее поясе, — плюшевого слоника. Эта игрушка — талисман, подаренный дочерью.

Также болельщики вспомнили недавний чемпионат мира в Азербайджане, который Ким выиграла. Тогда финальный выстрел принес ей не только золото, но и мировой рекорд. На лице девушки при этом не дрогнул ни один мускул.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241939&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этот раз выиграть не удалось, но кореянка осталась довольна своим результатом, к тому же победу одержала ее партнер по сборной и подруга О Е Чжин. А на награждении Ким показала всем, что умеет улыбаться.