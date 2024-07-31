Джокович сыграет с Циципасом в ¼ финала Олимпиады

Джокович обыграл Кепфера в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.

За выход в полуфинал Новак Джокович поборется с 11-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом, который ранее одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счетом 7:5, 6:1.

В копилке 24-кратного победителя турниров Большого шлема Джоковича до сих пор нет золота Олимпийских игр.

Также сегодня, 31 июля, в третьем круге олимпийского турнира сыграют свои матчи двое россиян в одиночном разряде. Даниил Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а Роман Сафиуллин сыграет против третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Олимпийский турнир по теннису закончится 4 августа.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе приехали 15 россиян. Они выступают в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.