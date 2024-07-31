Самый скандальный старт Олимпиады в Париже. Триатлон в грязной Сене прогремел на весь мир!
Чего только не пережили спортсменки, прежде чем эта многострадальная гонка завершилась.
Чего только не пережили спортсменки, прежде чем эта многострадальная гонка завершилась.
Это случилось! После отмен всех тренировок на Сене, страшилок о фекалиях в речной воде и слухов о сокращении триатлона до дуатлона девушки вышли на старт соревнований. Правда, без казусов всё-таки не обошлось.
Первыми в Париже ещё 30 июля должны были стартовать мужчины. Но после проливных дождей пробы, взятые из Сены, на очистку которой потратили € 1,4 млрд, вновь не соответствовали норме. А до этого в воскресенье и понедельник отменяли официальные тренировки — тоже из-за воды.
Во вторник в 3:30 мск стало ясно — мужчины в назначенное время стартовать не могут. Соревнования перенесли на следующий день, и теперь первыми на старт предстояло выйти женщинам.
Всю ночь поклонники триатлона провели в тревожном ожидании. И вот ближе к утру новость в социальной сети World Triathlon: «Мы поплывём».
На то, как спортсменки войдут в Сену, пришло посмотреть огромное количество болельщиков. В 9:00 девушки прыгнули в воду.
Первой водную часть дистанции преодолела представительница Бермудских островов и олимпийская чемпионка Токио Флора Даффи. Второй этап завершила итальянка Бьянка Сереньи (9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Виттория Лопес (+13 секунд).
Течение в реке сильно утомило многих девушек. Ещё несколько спортсменок в буквальном смысле свалились на влажной трассе велоэтапа. Оставались 10 км бега по маршруту среди великолепных парижских дворцов.
В итоге финишную ленту, как в сказке, сорвала хозяйка соревнований — француженка Кассандра Богран. Спортсменка преодолела всю дистанцию за 1:54.55. Из воды она вышла шестой, на велоэтапе продолжала оставаться в восьмёрке лидеров, а в заключительной части вместе со швейцаркой Жули Деррон, британкой Бет Поттер и соотечественницей Эммой Ломбарди обошла олимпийскую чемпионку Даффи.
Богран стала первой француженкой, выигравшей триатлон на ОИ. Правда, официального утверждения результатов пришлось подождать. К организаторам поступил протест, возможно, по поводу массового фальстарта, но это не точно, и судьи потратили некоторое время на его рассмотрение. В итоге все результаты были оставлены в силе.
После финиша основное внимание всё равно было приковано именно к первому этапу триатлона — заплыву в Сене.
«Думаю, организаторы Олимпиады очень серьёзно подошли к качеству воды, так что она нормальная. Мне нормально. Нормально ли себя чувствую? Да нормально (смеётся). Не переживайте! Я в порядке, не умираю (смеётся)», — рассказала после финиша китайская триатлонистка Линь Синью.
"Вопрос качества воды, кажется, на каждой Олимпиаде встаёт, так что мне, в общем-то, было всё равно. Я больше переживала за течение, сегодня оно было безумным. Рада, что мы сегодня смогли провести соревнования. Надеюсь, в эстафете тоже сможем поплыть.
Мы в команде даже шутили на эту тему. Один из моих партнёров по команде шутил, что он не мыл руки, чтобы получить устойчивость к кишечной палочке.
Течение было очень сильным. В какой-то момент казалось, что я плыву на месте. Обычно мы плаваем в стоячей воде, без течения. А тут было ощущение, что меня толкают назад. Потребовались большие усилия, чтобы проплыть. Это было нелегко, — рассказала американка Тэйлор Спайви.
Хорошо, что сами спортсменки с юмором относятся к произошедшему. Главное, чтобы завтра никто не заболел.
Юлия Сидорова