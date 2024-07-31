Самый скандальный старт Олимпиады в Париже. Триатлон в грязной Сене прогремел на весь мир!

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
6
2
2Япония
7
2
4
46Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. 2-й круг
16:00скороГабриэла Дабровски / Лейла ФернандесМирра Андреева / Диана Шнайдер
Теннис. Мужчины. 3-й круг
16:00скороФеликс Оже-АльяссимДаниил Медведев
Теннис. Женщины. 1/4 финала
16:00скороИга СвентекДэниэлл Коллинз
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороМэттью Эбден / Джор ПирсЯн-Леннард Штруфф / Доминик Кепфер
Гребной слалом. Женщины
16:30скороКаноэ-одиночка. Женщины. Полуфинал
Бадминтон. Женщины. Группа J
16:40скороАя ОхориИнес Люсия Кастилльо
Бадминтон. Мужчины. Группа I
16:40скороТьен Чен ЧоуЛи Чак Ю
Теннис. Мужчины. 2-й круг
17:00скороТэйлор Фритц / Томми ПолРобин Хаасе / Жан-Жюльен Рожер
Гандбол. Мужчины. Группа A
17:00скороСловенияШвеция
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
17:00скороНаталья БаерЧэн Ичин
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
17:00скороБритт ЭрландЧен Менг
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
17:00скороСтевен ван де Велде / Мэттью ИммерсМарко Гримальт / Эстебан Гримальт
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
17:00скороАлексис ЛебренХьюго Кальдерано
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
17:00скороЯнг ВуджинШунсуке Тогами
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороОмар ЭлавадиАсадходжа Муйдинходжаев
Теннис. Женщины. 2-й круг
17:30скороКэйти Бултер / Хизер УотсонБеатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани
Теннис. Женщины. 2-й круг
17:30скороСюко Аояма / Ена ШибахараБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
Теннис. Мужчины. 3-й круг
17:30скороАлександр ЗверевАлексей Попырин
Теннис. Мужчины. 3-й круг
17:30скороКаспер РуудФрансиско Черундоло
Бадминтон. Мужчины. Группа J
17:30скороКодай НараокаЧон Хек Чжин
15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Самый скандальный старт Олимпиады в Париже. Триатлон в грязной Сене прогремел на весь мир!

Чего только не пережили спортсменки, прежде чем эта многострадальная гонка завершилась.

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Источник: Reuters

Это случилось! После отмен всех тренировок на Сене, страшилок о фекалиях в речной воде и слухов о сокращении триатлона до дуатлона девушки вышли на старт соревнований. Правда, без казусов всё-таки не обошлось.

«Мы поплывём»

Первыми в Париже ещё 30 июля должны были стартовать мужчины. Но после проливных дождей пробы, взятые из Сены, на очистку которой потратили € 1,4 млрд, вновь не соответствовали норме. А до этого в воскресенье и понедельник отменяли официальные тренировки — тоже из-за воды.

Во вторник в 3:30 мск стало ясно — мужчины в назначенное время стартовать не могут. Соревнования перенесли на следующий день, и теперь первыми на старт предстояло выйти женщинам.

Всю ночь поклонники триатлона провели в тревожном ожидании. И вот ближе к утру новость в социальной сети World Triathlon: «Мы поплывём».

Победа Франции. И фальстарт?

На то, как спортсменки войдут в Сену, пришло посмотреть огромное количество болельщиков. В 9:00 девушки прыгнули в воду.

Первой водную часть дистанции преодолела представительница Бермудских островов и олимпийская чемпионка Токио Флора Даффи. Второй этап завершила итальянка Бьянка Сереньи (9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Виттория Лопес (+13 секунд).

Течение в реке сильно утомило многих девушек. Ещё несколько спортсменок в буквальном смысле свалились на влажной трассе велоэтапа. Оставались 10 км бега по маршруту среди великолепных парижских дворцов.

КАССАНДРА БОГРАН | Источник: Reuters

В итоге финишную ленту, как в сказке, сорвала хозяйка соревнований — француженка Кассандра Богран. Спортсменка преодолела всю дистанцию за 1:54.55. Из воды она вышла шестой, на велоэтапе продолжала оставаться в восьмёрке лидеров, а в заключительной части вместе со швейцаркой Жули Деррон, британкой Бет Поттер и соотечественницей Эммой Ломбарди обошла олимпийскую чемпионку Даффи.

Богран стала первой француженкой, выигравшей триатлон на ОИ. Правда, официального утверждения результатов пришлось подождать. К организаторам поступил протест, возможно, по поводу массового фальстарта, но это не точно, и судьи потратили некоторое время на его рассмотрение. В итоге все результаты были оставлены в силе.

«Я в порядке, не умираю»

После финиша основное внимание всё равно было приковано именно к первому этапу триатлона — заплыву в Сене.

«Думаю, организаторы Олимпиады очень серьёзно подошли к качеству воды, так что она нормальная. Мне нормально. Нормально ли себя чувствую? Да нормально (смеётся). Не переживайте! Я в порядке, не умираю (смеётся)», — рассказала после финиша китайская триатлонистка Линь Синью.

ЛИНЬ СИНЬЮ | Источник: Reuters

"Вопрос качества воды, кажется, на каждой Олимпиаде встаёт, так что мне, в общем-то, было всё равно. Я больше переживала за течение, сегодня оно было безумным. Рада, что мы сегодня смогли провести соревнования. Надеюсь, в эстафете тоже сможем поплыть.

Мы в команде даже шутили на эту тему. Один из моих партнёров по команде шутил, что он не мыл руки, чтобы получить устойчивость к кишечной палочке.

Течение было очень сильным. В какой-то момент казалось, что я плыву на месте. Обычно мы плаваем в стоячей воде, без течения. А тут было ощущение, что меня толкают назад. Потребовались большие усилия, чтобы проплыть. Это было нелегко, — рассказала американка Тэйлор Спайви.

Хорошо, что сами спортсменки с юмором относятся к произошедшему. Главное, чтобы завтра никто не заболел.

Юлия Сидорова

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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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