CAS отклонил апелляцию Канады по делу женской сборной по футболу на Играх

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) подал жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за того, что дрон следил за тренировкой женской футбольной команды перед Олимпийскими играми в Париже. 22 июля полиция задержала оператора дрона, который пролетел над тренировочным полем в Сент-Этьене. Им оказался представитель вспомогательного персонала женской сборной Канады. Матч между командами Канады и Новой Зеландии прошел 25 июля и завершился со счетом 2:1 в пользу канадок.
Позднее НОК Канады отстранил от работы главного тренера женской сборной по футболу Беверли Пристмана из-за шпионажа. В субботу апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) на год отстранил от деятельности Пристмана, а также снял с женской сборной Канады шесть очков. Помимо Пристмана, на год дисквалифицированы сотрудники сборной Джозеф Ломбарди и Жасмин Мандер. Канадская сторона добивалась от CAS решения либо об отмене, либо о сокращении вычета очков.
«Апелляция, поданная Олимпийским комитетом Канады и Канадской футбольной ассоциацией в связи с лишением женской сборной Канады по футболу шести очков за участие в футбольном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже, была отклонена», — говорится в заявлении.
После снятия шести очков сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 2:1. Команда с нулем очков занимает третье место в турнирной таблице группы A и сохраняет шансы выйти в плей-офф олимпийского турнира с третьего места. В заключительном туре 31 июля канадки сыграют с колумбийками.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.