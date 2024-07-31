Головкин стал звездой на Олимпиаде-2024: видео
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин удостоился особой чести от организаторов Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин удостоился особой чести от организаторов Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана произвел открытие соревновательного дня в боксе 31 июля. Головкин трижды ударил об пол деревянным жезлом, что является возвещением о старте поединков. Церемония проводится перед началом каждого соревнования.
«Данный ритуал стал одним из главных нововведений на Олимпийских играх-2024. Организаторы объединили театр и спорт, отдавая дань уважения культурным традициям Франции. Церемония призвана создать связь между зрителями и спортсменами.
Помимо культурной составляющей, эта традиция взывает к важности уважения к выступлениям спортсменов. Три удара призваны напомнить зрителям, что каждое событие — это уникальное представление, заслуживающее внимания и уважения публики, и болельщикам на трибунах предлагается соблюсти минуту молчания в момент трех ударов, как в театре», — отмечает Olympic.kz.